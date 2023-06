“Lo que comparten las bodegas y cuentas falsas es grave y peligroso”: Jota Pe Hernández

Una problemática para la política colombiana que ha tomado vigencia en los últimos años ha sido la de las diversas cuentas en redes sociales que buscan hacer parte de bandos extremistas, ya sea en oposición o apoyo al Gobierno Nacional, denominadas coloquialmente como “bodegas” o bots, incluso haciéndose pasar por congresistas o figuras públicas.

El senador Jota Pe Hernández no ha salido ileso de este flagelo, por lo que en diálogo con Sigue La W, evidenció que tenía claridad sobre el funcionamiento y poder de estas cuentas en plataformas digitales, así como de las acciones que ha tomado para frenarlas, al ser también, experto en el mundo digital, mostrando en cámara cómo ha denunciado estas suplantaciones.

“Yo denuncié esto porque me parece grave, y muchos de los tweets que hace esta cuenta me parecen muy peligrosos. No comparto lo que allí hacen, falta que Twitter tenga control sobre esas cuentas falsas conocidas como “bodegas”, mi cuenta está verificada con el chulo gris, que es el de gobierno”, aseguró el congresista.

Es importante resaltar que la problemática de las “bodegas” no afecta exclusivamente a un sector, pues son un sinfín de cuentas las que buscan afectar con los comentarios masivos, tanto para bien, como para mal.

“Esto se lo han hecho a varios políticos, pero me queda imposible hacer algo más que denunciar y rechazar”, concluyó, para finalmente pedir a la plataforma que se lleve a cabo una regularización de estas cuentas.

Escuche la entrevista completa en Sigue La W: