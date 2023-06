Uniformado herido durante disturbios en U. Nacional tiene graves heridas: MinDefensa

En la tarde de este jueves, en medio del caos generado por un grupo de encapuchados en la Universidad Nacional, se registraron hechos de alteración en el orden público en la calle 26, occidente de Bogotá.

Allí un policía de la UNDMO (Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden) resultó gravemente herido, el uniformado fue identificado como el patrullero afectado fue identificado como John Fredy Rodríguez.

“Son hechos lamentables y reprochables, no debe existir en ninguna acción de protesta vías de fuerza, mucho menos de atacar la integridad de los miembros de la fuerza pública, nosotros hemos mantenido que UNDMO respeta la integridad de los manifestantes, garantiza la protesta y la protege, por eso también tenemos que exigir de parte de quienes manifiestan, que no agredan ni ataquen a los miembros de la fuerza pública, no conozco el detalle del hecho sucedido hoy, solamente el resultado de las lesiones muy graves a un miembro de UNDMO”.

El ministro, además, agregó que “si dentro de los manifestantes personas que con el ánimo de provocar desórdenes y confrontaciones, los propios manifestantes deben asumir una actitud responsable, aislando a todos los que haciéndose pasar por manifestantes, lo que pretenden es generar situaciones como estas”.

Sobre estos hechos, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, también se pronunció, expresando su indignación y demandando acciones contundentes. En sus mensajes, hizo referencia a la infiltración de grupos como el ‘Movimiento Bolivariano’, que históricamente ha estado vinculado a las Farc, en los campus universitarios para generar violencia contra la ciudadanía y la Policía.

“¡Hasta cuándo el Gobierno Nacional y la justicia van a hacer algo contra esos delincuentes! Tenemos a un policía gravemente herido, entre la vida y la muerte, a la comunidad universitaria y a la ciudad atormentada por estos delincuentes que no son estudiantes y no tienen nada que ver con la comunidad universitaria. Hasta cuándo complacencia y gabelas de paz en vez de justicia eficaz que someta a esos delincuentes”, indicó.