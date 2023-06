Varias veces dije “no más”, porque estaba sufriendo mucho: Natalia Durán superó el cáncer

Natalia Durán reveló detalles en W Fin de Semana sobre su proceso de recuperación y cómo ha adoptado un nuevo enfoque en su vida, “ha sido una gran aventura en todos los sentidos, hay medicamentos que debo tomar de por vida, pero he decidido no tomar otros, como aquellos para los problemas autoinmunes que no consideré necesarios, (…) la vida me ha mostrado lados felices y hasta la muerte de cerca, a la que siempre le tenemos mucho miedo”.

Asimismo, la actriz contó que el síndrome de Asia la llevo a desencadenar el cáncer de tiroides y otros inconvenientes en su día a día, “este cáncer estuvo asociado intuitivamente a mis implantes mamarios, yo desarrolle una enfermedad autoinmune que me fue deteriorando emocionalmente (…), el Asia es un camino cruel, me ha tocado hacer un estudio fuerte de mis emociones, no solo con la enfermedad, sino también con mi sentido de vida”, mencionó.

“Varias veces dije “no más”, porque estaba sufriendo mucho, a veces no me podía ni parar de la cama en una confusión con respecto a mi existencia, solo que, por mis creencias que son las que me tiene aquí, no tomé una decisión más radical. Estuve al borde de “botar la toalla” varias veces por el dolor, no solo físico, sino emocional también”, dijo la actriz.

Finalmente, aprovechó para dar un mensaje de reflexión y aprendizaje, “lo único constante es el cambio, uno a veces la está pasando muy mal, pero debe tener en el corazón la certeza de que esa situación tan difícil que vivimos, tarde que temprano tendrá una solución positiva. La sanación no está solo en los tratamientos costosos, sino más en la nutrición emocional junto a nuestro motor principal que, en mi caso, ha sido mi familia”, cerró.

Escuche la entrevista completa Natalia Durán en W Fin de Semana: