Fondo para el ELN es una ‘vacuna para los colombianos’: fiscal Francisco Barbosa

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, rechazó desde Cartagena la propuesta del Gobierno Nacional de buscar recursos internacionales para que el Ejército de Liberación Nacional, ELN, deje de cometer delitos como extorsión y secuestro.

Si bien la iniciativa todavía está en construcción, se ha estado estudiando desde el 12 de junio por el Gobierno como una medida para evitar que delitos como el secuestro y la extorsión, se sigan presentando en el país.

Debido a esto, el fiscal Barbosa señaló que, de implementarse esa propuesta, dicho fondo se convertiría en una ‘vacuna para los colombianos’ y aseguró que es ‘inaceptable’, pensar si quiera en pagarle a un grupo armado para que deje de atentar contra la población civil.

“No podemos entender por ejemplo esas propuestas alucinantes que se han hecho en los últimos días, que espero que no sean reales, de que se quiere establecer no un subsidio para que el ELN deje de delinquir sino una vacuna contra los colombianos (…)”, dijo.

El fiscal Barbosa dijo que es inadmisible que se imponga “esa vacuna a los colombianos de forma masiva, lo que sería entregar un estímulo para la criminalidad en diferentes territorios del país, los colombianos merecen no ser vacunados públicamente”.

Dijo que antes los ciudadanos eran vacunados en la clandestinidad pero que con esta propuesta, se le abre la puerta a que Colombia se convierta en un país en el vacunan públicamente a la gente, entregándole estímulos a los criminales.

“Es absolutamente inaceptable que se le entregue recursos a un grupo delincuencial para que deje de delinquir, el único estímulo debe ser la aplicación estricta de la ley, la sanción penal, la búsqueda de la seguridad y la justicia en el país. De lo contrario vamos a terminar tergiversando los valores constitucionales”, concluyó el fiscal.