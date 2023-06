Cartagena cuenta con buena solvencia financiera: Secretaría de Hacienda

Un positivo balance financiero entregó la Alcaldía de Cartagena, destacando el alto nivel de solvencia que tienen las arcas del Distrito.

La secretaria de Hacienda, Diana Villalba, indicó que se evidencia un crecimiento en el valor del patrimonio y que los activos muestran un crecimiento del 12.24%.

Señaló que, a marzo del 2023 se generó una rentabilidad patrimonial del 15.24%, “los bienes de uso público históricos y culturales, correspondientes a todos los bienes tangibles controlados por la entidad, a los que se les atribuyen valores colectivos históricos, estéticos y simbólicos, estos incrementaron en un 44% producto de reclasificación y ajustes contables efectuados en la vigencia 2022″.

Sobre los pasivos que tiene la Alcaldía a marzo de 2023 sostuvo que hubo una disminución del 10.23%, “justificada por el reconocimiento de los pagos del Distrito, la actualización de las diferentes obligaciones y cuentas por pagar”.

“A marzo 2023 el excedente contable operacional fue de $743.000 millones, presentando un incremento del 75.16% con respecto al mismo período del año 2022. En los ingresos operacionales se destaca el aumento en las transferencias para el sector salud; los gastos operacionales se incrementaron en 14.98% con respecto al mismo período del 2022; el gasto social incrementó un 30.88%, se destaca un crecimiento en los gastos de salud y educación”, explicó la Secretaría de Hacienda.

Los activos corrientes superaron el valor de los pasivos corrientes, esto indica que el capital del trabajo contable de la Alcaldía es suficiente para absolver deudas a corto plazo, quedando con un capital de trabajo disponible por $2.939 millones a marzo 2023.

El director de impuestos, José Félix Ospino, señaló que la ciudad también recibe ingresos por pagos de contraprestación portuaria y aeroportuaria, que efectúan personas jurídicas las cuales tienen concesión en los muelles y el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez.

“Tenemos presupuestado en la contraprestación portuaria, para la vigencia 2023, se tiene un presupuesto del recaudo por valor de $5.387 millones y se logró un recaudo a corte abril de 2023 de $6.366 millones, obteniéndose un porcentaje del cumplimiento del 118%”, detalló.

La alcaldía le hace seguimiento al pago del 20% por concepto de contraprestación Aeroportuaria que debe efectuar la Sociedad Aeroportuaria de la Costa (SACSA), por la explotación económica del aeropuerto Internacional Rafael Núñez, “la contraprestación aeroportuaria, para la vigencia 2023, se tiene presupuestado del recaudo de $24.000 millones, se ha logrado de enero al 15 de mayo el 75%, que corresponde a la suma de $18.000 millones”.

“En la fiscalización del impuesto de delineación urbana, para la vigencia 2023, se tiene presupuestado el recaudo por valor de $6.875 millones y se logró un recaudo a corte de abril de $2.853.000 millones obteniéndose un porcentaje de cumplimiento de 42% sobre la meta presupuesta”, explicó el director de impuestos, José Félix Ospino.

De ingresos por la fiscalización de sobretasa de la gasolina explicó que, “se tiene presupuestado recaudo por valor de $47.769 millones y se logró obtener a corte de marzo $18.685 millones, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 39% sobre lo presupuestado”.

POCA INVERSIÓN

Pese a la solvencia económica que tiene el Distrito, en la ciudad no se observa inversión, el informe de Cartagena Cómo Vamos señala que hay un alto nivel de pesimismo donde el 79% de habitantes afirman que las cosas van por mal camino. La autopercepción confirma la situación crítica de pobreza en Cartagena: 4 de cada 10 habitantes se consideraban a sí mismos como pobres.

En el hogar de 4 de cada 10 cartageneros, alguno de sus miembros comió menos de tres comidas diarias por falta de alimentos, lo que pone de manifiesto que la seguridad alimentaria en Cartagena sigue siendo un tema crítico para atender.

Los cartageneros afirmaron que la ciudad no cuenta con condiciones óptimas para conseguir trabajo, realizar actividades de emprendimiento y no se mostraron optimistas con la situación futura de la economía.

“Cartagena es la que todos queremos, siempre estamos orgullosos de esa ciudad, lo que se presenta en Cartagena tenemos un gran reto. Los últimos años, no sé cuántos alcaldes hubo y todos para la cárcel, horror; una ciudad tan hermosa pero donde la expresión de la desigualdad más profunda de nuestro país la podemos ver en Cartagena, la política no ha permitido que esa ciudad incorpore un proyecto especial para transformación”, manifestó Sergio Fajardo, excandidato presidencial

Puntualizó, “el alcalde Dau no va a terminar en la cárcel porque es un señor honrado, ahora no hace porque no ha tenido la capacidad para desarrollar una cantidad de proyectos”.

La ciudad requiere un alcalde que ejecute.