Seguirían adjudicando contratos a dedo y sin licitaciones en el Fondo Nacional del Ahorro

Parece que siguen adjudicando contratos a dedo y sin licitaciones en el Fondo Nacional del ahorro.

Fuentes le informaron a La W que Diana Peña, jefe de contratación de la entidad y Johana Jaramillo Palacio, gerente de Mercadeo, confirieron un contrato de agencia BTL por servicios operativos y logísticos relacionados con organización, producción, montaje y ejecución de eventos que planee o financie el Fondo Nacional del Ahorro. Puntualmente, a la empresa Producción de Eventos 911 S.A.S.

Todo esto habría sido avalado por Gilberto Rondón cuando era presidente de la entidad y de quien, recordemos, hace algunos días supimos en exclusiva que el gobierno le aceptaba su renuncia al cargo a través de la expedición del decreto 1101.

En un principio, nos señalaron que el valor de esta contratación era por una suma de 8.500.000.000 millones de pesos. Pero, en la W pudimos confirmar que se trata de un contrato por el valor de 7.500.000.000 millones de pesos. Este suma sigue siendo alta, la fuente nos señaló que normalmente este valor va y viene desde los 5mil a 6 mil millones de pesos.

Consultamos en el SECOP, una plataforma transaccional con cuentas para las Entidades Estatales y los Proveedores, en donde cualquier ciudadano puede entrar a mirar, y en uno de los tantos documentos que hay allí nos encontramos con un análisis económico. Este análisis contrasta precios de tres años en los que se dieron una contratación similar y las diferencias son notorias.

Lo que se dice en el documento es que se hace un promedio de lo que se cobró antes y se saca el valor. Ayer nos contactamos con Johana y nos dijo que no sabia muy bien de lo que estábamos hablando y que iba pensar si hoy atendía a los micrófonos de la W, pero no fue así. Incluso, le preguntamos si Diana Peña, la jefe de contratación podía hablar con nosotros y nos dijo que “ella no está autorizada porque no es vocera oficial”.

Por supuesto, también hablamos con Gilberto Rondón, ahora expresidente del FNA y nos dijo que “muchas gracias, pero ante la Corte me acogí al derecho constitucional de guardar silencio, luego hablaré hasta tanto los órganos de control resuelva el caso, espero me entienda”. Este contrato dura 6 meses y se acaba el 12 de diciembre de este año.

Después de toda esta información, nos quedan dos dudas, ¿Por qué el valor de este contrato es superior a los de antes? y ¿Por qué Diana Peña jefe de contratación de la entidad, no puede hablar sobre los contratos que ella misma ve? Cabe resaltar, que a la fecha, el contrato ya se encuentra adjudicado y celebrado.