Ping Pong electoral con Luis Fernando Suárez: propuestas a la Gobernación de Antioquia

Luis Fernando Suárez inscribió su candidatura a la Gobernación de Antioquia de la mano del movimiento ‘Unidos por Antioquia’ y espera resultar electo en un departamento que conoce muy bien a través de su experiencia, que le ha llevado a ser gobernador encargado y trabajar muy de cerca con Aníbal Gaviria.

Como gobernador encargado Suárez se enfrentó a situaciones apremiantes, como aquellas ocurridas en el contexto de la pandemia de Covid en Colombia, así como los múltiples sucesos acontecidos en el marco del estallido social.

El candidato, que espera que su experiencia en el departamento de Antioquia le dé el favoritismo entre los votantes, estuvo en el ‘Ping pong electoral’ de W Fin de Semana:

¿Qué consecuencias cree que trajeron las ausencias de Aníbal Gaviria en la Gobernación?

“Lo reemplacé 360 días. Ejecutamos el plan de desarrollo aprobado por la asamblea departamental. Yo fui el encargado en la pandemia y el estallido social. Fui líder de un equipo que tenía clara la ruta y no incidió en el gobierno. Aún con la pandemia es uno de los gobiernos con más ejecutorias en la historia de Antioquia. Los alcaldes tienen gratitud por nuestro gobierno”.

¿Qué hacer con la minería ilegal?

“No podemos renunciar a la riqueza del subsuelo, debe ser regulada por el Estado, no por los grupos criminales. En el Bajo Cauca y el nordeste antioqueño está la peor problemática. El único camino es la formalización de la mano del Gobierno Nacional, con el Código Minero colombiano. Esto permite la formación y el acompañamiento. Antioquia debe seguir explotando la minería y seguir recibiendo dinero del Sistema Nacional de Regalías para ejecutar proyectos”.

¿Dónde está la falla del Gobierno ante los grupos armados?

“La política de la ‘Paz Total’ está fracasando porque no hay reglas de juego claras. Con los narcos no se puede negociar, solo les queda el sometimiento y fortalecer la fuerza pública en los territorios. En Antioquia se presentan secuestros, extorsiones, homicidios y reclutamiento de niños. No se puede ceder el uso legítimo de la fuerza del Estado”.

¿Cómo mejorar las relaciones con la Alcaldía de Medellín?

“Como gobernador y secretario padecí a Daniel Quintero, llegó a des-institucionalizar, atacar y dividir. Los gobernantes estamos llamados a construir propósitos comunes. En las instancias que coincidamos debe prevalecer el respeto y el interés de Medellín y Antioquia. Antioquia tiene enormes necesidades y tenemos que trabajar conjuntamente, con respeto”.

Preguntas rápidas