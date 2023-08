Julián Román regresa a las pantallas colombianas con ‘La Sustituta’

Julián Román se ha convertido, a pulso de su trabajo actoral, en uno de los rostros más reconocidos de la televisión colombiana.

El bogotano ha entretenido a los espectadores colombianos desde hace décadas, con interpretaciones que le dieron un temprano reconocimiento, como es el caso de sus recordados roles en telenovelas como ‘Francisco el Matemático’ y ‘Los Reyes’.

Ahora, después de atravesar una carrera llena de producciones exitosas, no solo en el ámbito local, sino también en el internacional, Román se suma al elenco de ‘La Sustituta’, basada en una historia creada por el emblemático guionista Julio Jiménez, la mente detrás de producciones como ‘Pasión de Gavilanes’ (2003).

Sobre su participación en esta serie, habló Julián Román con W fin de Semana.

¿Cómo llega a participar en ‘La sustituta’?

“La invitación me la hicieron el presidente de RCN y Juan Pablo Posada. Es un libreto a partir de una idea original de Julio Jiménez. Yo quería trabajar en una serie de él hace tiempo, porque es un referente de la novela en Colombia y maneja el misterio muy bien”.

“Es una serie muy entretenida: hay desapariciones, misterios, asesinatos, niños muertos que hablan, policías, investigaciones. Creo que a la gente le va a gustar, el misterio hace rato creo que no se hacía aquí en televisión y lo estamos disfrutando”.

¿” Niños muertos que hablan”?

“A Julio Jiménez le encantan los personajes que ven niños muertos hablando, el personaje principal, que hace Majida Issa, tiene una cantidad de historias truculentas dentro de la serie, relacionadas con alucinaciones”.

“Sino estoy mal la idea era originalmente una novela larga, de más de 100 episodios, pero la condensaron en 45. Cada libreto es como una mini película donde pasa absolutamente de todo”.

“Yo interpreto un policía que investiga un caso, pero termina envuelto en este misterio entre cosas esotéricas y reales”.

¿Cuál es el papel que lo cambió en su carrera?

“Hoy veo ‘Francisco el Matemático’ (2002-2004) y pienso que se hizo hace solo seis años”.

“No tengo esa dimensión de que esto lleva mucho tiempo, cada vez que pasan los proyectos como que todo va llegando con la edad. Cuando hice ‘De brutas nada’ me sentí ya grande porque me pusieron hijos de 17 años y me preguntaba a qué horas crecí”.

Trabaja con actores que conoce en ‘La Sustituta’

“Afortunadamente estoy trabajando con amigos que conozco de toda la vida. Con Majida (Issa) siempre hemos querido trabajar en algo largo, pero siempre nos ha tocado cosas cortas. Esta historia tiene dos líneas dramáticas: la de ella y la mía, y hasta el momento no nos hemos podido cruzar. En ‘La Vendedora de Rosas’ fueron solo unos capítulos que compartimos”.

“Una cosa es grabar una comedia o algo un poquito más ligero y la forma de escribir de Julio es muy cuidadosa y estricta, requiere mucha concentración y trabajo”.

“A otros actores como Luis Eduardo Arango, por ejemplo, lo conozco de toda la vida”.

¿Cómo ha sido trabajar con dos exparejas: Geraldine Zivic y Silvia de Dios?

“Mas allá del respeto y cariño, las admiro como actrices y volver a encontrarse es muy bonito. Uno piensa que este medio es gigante y siempre termina trabajando con la misma gente, con la que han pasado cosas maravillosas”.

“No me ha tocado con ellas, porque las dos líneas narrativas están separadas por el momento”.

‘La Sustituta’ es un proyecto de RCN, distribuido a través del servicio de streaming en español de Televisa y Univisión, Vix.

Escuche a continuación la entrevista completa: