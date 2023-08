Familia de Daniel Sancho se pronunció por asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta

La familia de Daniel Sancho, confeso asesino del cirujano colombiano Edwin Arrieta, emitió un comunicado refiriéndose al caso que tiene a su hijo en la cárcel de Koh Samui luego de haber asegurado que es el responsable del crimen en Tailandia.

En primer lugar, la familia aseguró que siente “mucho el fallecimiento de Edwin” y reiteró su intención de no hacer más declaraciones “para respetar el momento tan doloroso que estamos viviendo ambas familias”.

De igual manera, destacaron que no van a hacer declaraciones en este momento para no entorpecer las investigaciones de las autoridades, “agradecemos el interés de la prensa, pero no podemos hacer declaraciones en este momento para no inmiscuirnos en la investigación y para respetar el momento tan doloroso que estamos viviendo ambas familias en esta terrible situación que nos ha tocado vivir”.

En un comunicado emitido el 6 de agosto, el actor Rodolfo Sancho, papá del señalado, había pedido “máximo respeto” para su hijo y para toda la familia, “en estos momentos delicados y de máxima confusión”.

Asimismo, rogaban “a los medios de comunicación que se abstengan de emitir cualquier juicio precipitado” ante los últimos acontecimientos.

Cabe destacar que Daniel Sancho fue puesto a disposición judicial el lunes 7 de agosto y se encuentra desde entonces en prisión provisional a la espera de un juicio.

Los dos hombres se encontraron en Koh Phangan, isla cercana a Samui, el miércoles 2 de agosto, según el informe policial, día en el que llegó Arrieta a la isla y cuando en principio tuvo lugar el crimen confesado por Sancho a la Policía el sábado 5 de agosto.

Desgarrador relato de la hermana de Edwin Arrieta, colombiano asesinado por Daniel Sancho

Darling Arrieta, hermana del asesinado cirujano Edwin Arrieta Arteaga, pasó por los micrófonos de La W para dar detalles del caso.

“Era un excelente hijo y mis papás dependían económicamente de él. Se comunicaba con mis papás 4 o 5 veces al día (…). Nosotros éramos demasiado unidos, una familia muy pequeñita”, contó entre lágrimas.

Asimismo, mencionó que su hermano era un cirujano plástico reconstructivo con consulta particular, pero además trabajaba con una clínica en Montería.

Por otra parte, la hermana del médico cirujano aseguró que él no les contó nada sobre Daniel Sancho, hijo del reconocido actor español Rodolfo Sancho. “Sabíamos que tenía amigos en Argentina, en México, en Estados Unidos y españoles, pero nunca nos dijo un nombre”.

