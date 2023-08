Concejal confronta al alcalde de Cartagena por Alfonso Hilsaca, Dumek y William García

Cartagena

El alcalde de Cartagena, William Dau, tomó partido en medio del polémico caso de Nicolás Petro y Daysuris Vásquez. A través de sus redes sociales el mandatario local le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro.

“La mejor manera de demostrar que su campaña no recibió dineros del Turco Hilsaca, es ejerciendo presión para que la (malandrina/alcahueta) rama judicial finalmente resuelva con sentencias los casos penales que cursan en su contra y que no avanzan desde hace años”, le dijo el alcalde al presidente.

Añadió, “caso principal: Radicado 11001070400620100003201, el caso lo lleva la Fiscalía 26 Especializada - Unidad Nacional Contra el Terrorismo; el proceso se encuentra ante el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá donde parece ser que viene sentencia condenatoria, pero que el Turco Hilsaca lleva años mañosamente aplazando para quedar libre por vencimiento de términos”.

“Los delitos por los cuales la Fiscalía acusa a Hilsaca son concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, financiación de grupos crimínales, el caso tiene que ver con el asesinato de cuatro prostitutos el día 13 de febrero de 2003 en lo conocido como la ´Masacre de la Torre del Reloj´ así como el posterior asesinato de varios testigos”, detalló William Dau.

También a través de sus redes sociales el alcalde manifestó que denunció ante la Fiscalía y Procuraduría al exgobernador de Bolívar y actual candidato a la alcaldía de Cartagena, Dumek Turbay,” por el delito de enriquecimiento ilícito”.

El 8 de mayo publicó que preparaba una denuncia penal, disciplinaria y fiscal contra Concejo Distrital; por otra parte, el candidato a la alcaldía William García, denunció alcalde de Cartagena ante la Fiscalía por injuria y calumnia.

Esta y otra serie de situaciones llevó a que el concejal César Pion confrontara al alcalde William Dau, “hoy las banderas son Alfonso Hilsaca, Dumek Turbay, William García, mientras entretienen a la ciudad con esos nombres que ojalá la ciudad tuviera 20 hombres de eso, que por lo menos hacen, por lo menos materializan”.

“Yo me quedo pasmado ver los letreros que dicen investiguen, hagan, si aquí se revisara el sicariato indirecto, ¿Cuántos muertos pesarían sobre algunos funcionarios por la muerte de los niños desnutridos?, ¿por la intolerancia de los barrios?, ¿por la gente que no puede captar la comida?, la única diferencia es que no disparan las balas, pero le proporcionan un estado donde se esfuma la vida y el alma de las personas”, puntualizó el concejal Pion.

El cabildante aseguró, “muchos gobernantes utilizan la administración para el proselitismo político, recojan firmas, OPS tienen que pagar, y el Consejo Nacional Electoral, MOE, lo que andan es detrás de los concejales vigilándole simplemente la sede, movimientos, entre otros, cuando deberían verificar de manera exacta a los funcionarios”.

El concejal Rodrigo Reyes fue enfático en decir que la ciudad ha padecido en la administración de William Dau, “estos tres años y siete meses puro ataque, pura cizaña, pura calumnia en contra de los concejales para dañar la imagen”.