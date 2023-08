Es un montaje del canciller vocero de las Farc: Néstor H. Martínez por caso ‘Macaco’

El exfiscal Néstor Humberto Martínez, en entrevista con Sigue La W, arremetió duramente contra el canciller Álvaro Leyva por haber organizado el evento en Bogotá en el que el exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez ‘Macaco’ hizo graves acusaciones en su contra y que prometió ampliar en la JEP.

De acuerdo con el exfiscal general, las acusaciones son completamente falsas y todo obedece a un “montaje” del canciller Álvaro Leyva contra él, tratando de hacerle “daño” con las declaraciones de terceros.

“Eso no tiene nada que ver con la función de la Cancillería, pero sí tiene que ver con la obsesiva persecución que he sido objeto del señor Leyva Durán por haber yo denunciado que era vocero de las Farc en el Caguán, segundo, porque Leyva Durán fue el autor de las iniciativas para lavar todos los activos multimillonarios de las Farc en el Acuerdo de Paz” afirmó.

Según Martínez, el canciller de la república “se da sus mañas para hacernos daño” y calificó a alias ‘Macaco’ como un farsante. También criticó a Leyva por sus recientes pronunciamientos pidiendo investigar internacionalmente el supuesto “entrampamiento” al Proceso de Paz con las Farc.

“Ahora está también haciendo este montaje contra mí lo cual es una persecución porque he denunciado abiertamente y sobre lo que no hay ninguna duda, Leyva Durán anda en esta actividad sistemática para causarme daño porque nunca he podido perdonar sus conductas aliadas a las Farc en detrimento de todos los colombianos. El señor fue canciller en el Caguán, fue nombrado y la carta se conoció, en donde Tirofijo lo nombró como vocero de las Farc desde El Caguán” indicó.

Asimismo, señaló estar dispuesto a que se investigue lo que tenga que investigarse, ante posturas como la del senador Iván Cepeda pidiendo que se indague a Martínez tras las declaraciones de “Macaco”. De hecho arremetió contra el excongresista.