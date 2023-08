Que se vayan los que no voten por mi candidata: nueva polémica de senadora Karina Espinosa

“Que se vayan”, es la advertencia de la Karina Espinosa, senadora de la República, a quienes no quieran votar por su candidata en Sucre.

Espinosa, del Partido Liberal, ha sido criticada por amedrentar a los habitantes de Sincé, Sucre, que no apoyen a su candidata a la Gobernación del departamento.

“¿Qué le vamos a hacer a los sincianos que no voten por la doctora Lucy García? Me dicen que no son de acá, que se vayan de aquí. Esos candidatos de otro color, azulito y amarillito, que no quieren a un hijo de esta tierra, no merecen ni un voto”, afirmó.

Además, en el mismo acto público, la congresista le dijo a la campaña rival que deberían ser agradecidas por lo que recibieron de la Gobernación.

“Ustedes tienen que ayudarnos a multiplicar estos votos en Sincé porque invito a la candidatura amarillista y desteñida a que sea agradecido, a que le agradezca al equipo liberal que dio la oportunidad de transformar el municipio”, dijo.

“Que le agradezca al gobernador del departamento por los mercados que entregamos en la pandemia, por la ambulancia que le trajo, por la plata de las vías y la educación”, agregó.

Y es que la senadora Espinosa es la misma persona que se mostró en desacuerdo con que se les baje el sueldo a los congresistas y que de ser así deberían mirar si les sirve ir o no al Congreso.