La reunión entre Gustavo Petro e Iván Duque que no se dio

Una fuente cercana a la Presidencia de la República asegura que la semana pasada estuvo a punto de producirse un encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Iván Duque, el primero que tendrían desde el 7 de agosto de 2022 cuando se vieron en la puerta de la Casa de Nariño: uno entrando y el otro saliendo.

Los anfitriones de la reunión eran los señores Jaime y Gabriel Gilinski.

Sin embargo, el presidente Petro se demoró en llegar y el expresidente Duque se fue. Finalmente, Petro llegó muy tarde y se quedó departiendo largamente con los señores Gilinski.

Eso sucedió la noche del miércoles 23 de agosto. Al día siguiente, jueves 24 de agosto, el presidente Petro canceló la reunión con el Consejo Gremial y toda la agenda del día por razones de salud.

¿Cuál es la razón de salud que obliga a Petro a cancelar compromisos?

El presidente de la República, Gustavo Petro, le dio una entrevista exclusiva a la revista Cambio y a W Radio para tratar temas coyunturales de Colombia entre los que destacan su salud, el tema de su hijo Nicolás Petro, la muerte del coronel Óscar Dávila, Odebrecht y el fiscal Francisco Barbosa.

Y es que una de las constantes en el Gobierno Nacional ha sido la no asistencia del presidente Gustavo Petro a varios eventos nacionales, por lo que se ha rumorado sobre un posible mal estado de salud del mandatario.

Ante estos rumores, Petro aseguró que “no es nada grave” y tampoco es “lo mismo de siempre”.

“Al principio era inexperiencia con mi equipo, porque cuando extraños te hacen tu agenda y no es uno”, mencionó.

A esto le sumó que no es fácil manejar su propia agenda siendo presidente de una nación, por lo que contó que se la manejan otras personas.

“Por ejemplo, en las giras internacionales los equipos empiezan a organizar como si uno no durmiera. A exprimir al máximo esas oportunidades que no se repiten. Entonces al principio eran sábados, domingos y hay un momento en que uno dice no más. Yo necesito mis equilibrios, el cansancio permanente es un mal consejero”, mencionó.

“Si usted se excede, pues no va a pensar bien, va a cometer errores y en este caso yo no puedo darme el lujo de cometer muchos errores”, añadió.

En redes sociales se habló incluso de la aparición de una inflamación en el cuello del presidente, preguntándose si se trataba de una enfermedad.

Además, se refirió a las declaraciones de Ingrid Betancourt en las que dijo que él sufría de “depresiones”.

“Ahí se vuelve chisme, como llamamos nosotros”, expresó.