¿Qué es el Síndrome de Asperger? El trastorno que padecería Gustavo Petro

El pasado 3 de septiembre, Juan Fernando Petro, hermano del presidente de la República, reveló en entrevista con el programa Los Informantes del Canal Caracol que Gustavo Petro y él padecen el síndrome de Asperger.

Juan Fernando Petro explicó: “Hay un momento en el que podemos estar con mucha gente, pero de pronto no estamos, aunque estemos físicamente. En el caso de Gustavo Petro es más intenso que el mío”.

El hermano del mandatario agregó que este síndrome se lo diagnosticaron tanto a él como a su hermano cuando eran jóvenes.

¿Qué es el Síndrome de Asperger?

De acuerdo con la Confederación de Autismo de España (AE), una entidad de ámbito estatal declarada Entidad de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior de este país, el síndrome de Asperger se define como un trastorno del espectro autista que afecta la forma en que las personas interactúan y se comunican con los demás.

Según destaca la entidad, el Asperger es un trastorno del neurodesarrollo: “El cerebro de la persona con Síndrome de Asperger funciona de manera diferente a la habitual, especialmente en la comunicación e interacción social y en la adaptación flexible a las demandas diarias”.

En ese sentido, este síndrome comparte las características nucleares del autismo, por lo que la persona diagnosticada tiene “dificultades en la comunicación social y en la flexibilidad de pensamiento y comportamiento”. Sin embargo, agrega la Confederación, “tiene un lenguaje fluido y una capacidad intelectual media e incluso superior a la media de la población”.

Sobre el presidente Gustavo Petro, su hermano Juan Fernando Petro expresó: “Él habita su propio universo que está en su cabeza y a veces el mundo no existe allá afuera y su capacidad, porque él ni siquiera es inteligente desde mi perspectiva, él es genio. Eso lo separa más del promedio de la gente y no porque él sea un presumido, prepotente u orgulloso, sino por la condición misma”, explicó.

Sobre cómo se comunica una persona con Asperger, la Confederación señala lo siguiente:

Tiene dificultad para entender la comunicación no verbal (gestos, expresiones faciales, tono de voz, etc.) y los mensajes sutiles que se transmiten a través de este canal.

(gestos, expresiones faciales, tono de voz, etc.) y los Puede hablar durante mucho tiempo de sus temas de interés , pero tiene dificultad para saber cuándo terminar la conversación.

, pero tiene dificultad para saber cuándo terminar la conversación. Le cuesta elegir temas de los que “hablar por hablar” o tener una charla “social” con otras personas.

o tener una con otras personas. Es muy literal , comprende el lenguaje según el significado exacto de las palabras por lo que muchas veces no entiende las bromas, los chistes, las metáforas o los sarcasmos.

, comprende el lenguaje según el significado exacto de las palabras por lo que muchas veces no entiende las bromas, los chistes, las metáforas o los sarcasmos. Su expresión verbal es correcta, pero, a veces, utiliza el lenguaje de manera muy formal, siendo demasiado preciso, técnico e incluso pedante.

En cuanto a las relaciones interpersonales, agrega la AE, a la persona con Asperger se le dificulta “reconocer y comprender las reglas sociales “no escritas” por lo que, a veces, puede comportarse de manera inadecuada sin darse cuenta”.

Sin embargo, la persona puede querer relacionarse con los demás pero no saber cómo hacerlo, por lo que puede ser solitaria. Además, tiene dificultades a la hora de interactuar con muchas personas a la vez, dando la impresión de que no quiere relacionarse o integrarse en el grupo cuando no es así.

Además, aunque parece no querer expresar sus emociones ni tener en cuenta las de los demás, “en realidad es que le resulta muy complejo darse cuenta intuitivamente de cuáles son los sentimientos y emociones de otras personas”.

Así mismo, la persona con Asperger “encuentra difícil expresar sus propias emociones de una manera convencional por lo que, a veces, puede parecer que reaccionan de manera inadecuada, desproporcionada o “fuera de lugar””.