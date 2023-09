Candidatos en Sigue La W: Rafael Quintero aspira a la Alcaldía de Bogotá

Son nueve los candidatos a la Alcaldía de Bogotá, más el voto en blanco que ocupa la décima casilla, sin embargo, en el radar de las encuestas solo resuenan cinco o seis nombres para asumir el cargo más importante de la capital y suceder a Claudia López.

Es allí donde surge la duda sobre quiénes son los otros candidatos menos conocidos del tarjetón electoral que buscan llegar a la Alcaldía de Bogotá.

Por ello, fue invitado a pasar por los micrófonos de Sigue La W el candidato por el partido Alianza Democrática Amplia (ADA), el exconcejal Rafael Quintero Mora para exponer lo que propone para la ciudad.

“Soy uno de los que más conoce a Bogotá porque he vivido toda mi vida aquí, fui concejal e hice parte de la administración de Mockus. Si no creyera que puedo ganar, no me habría lanzado, tengo a mucha gente apoyándome. Sé que puedo ser el mejor alcalde que haya tenido esta ciudad”, aseguró Quintero.

¿Cómo mejorar la movilidad en Bogotá?

El candidato por el partido ADA habló sobre sus ideas para mejorar la movilidad, desglosando en una de sus principales banderas: el trabajo 24 horas.

“Lo principal para la movilidad es terminar las obras que hay, y para hacerlo, es necesario poner a los trabajadores a laboral por 24 horas, pues a veces pasa uno y no ve a nadie. Propongo que toda Bogotá trabaje 24 horas, así vamos a crear 100mil nuevos empleos”, dijo.

Además, mencionó que las ciclovías son “innecesarias”, diciendo que “hay que recuperar todos los carriles de las vías. Las ciclovías no funcionan, hay que volver a lo que era antes, donde nos organizábamos con los ciclistas y había suficiente espacio para todos”.

Su postura sobre el Metro

En cuando a uno de los temas más controversiales en la política de la ciudad, la creación del Metro, Quintero dijo que lo ideal es que fuera subterráneo.

“Debería ser subterráneo. No quiero ver a Bogotá en 5 años llena de inseguridad y con la indigencia incontrolable por las infraestructuras que se crearán. Lastimosamente ya no se puede reversar el proyecto”, expresó.

¿Qué propone en materia de seguridad?

En cuanto a los temas de inseguridad, el candidato reafirmó su idea de trabajo por 24 horas.

“El principal problema de la inseguridad es que no hay empleo. Tenemos personas con amplios problemas económicos. Si todo funciona 24 horas, en unos 4 años toda Bogotá tendrá ingresos, y allí ya no habrá pobreza y por ende se acaba la inseguridad”, manifestó.

Por ese camino, sobre la fuerza pública dijo que “la policía debe salir armada para persuadir. Propongo una seguridad persuasiva. También quitaré los policías de tránsito para llevarlos a cuidar el Transmilenio”

Preguntas Rápidas con Rafael Quintero