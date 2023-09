¿Quiénes y cómo se puede pedir refugio en Estados Unidos desde Colombia

Para finales del 2020, Estados Unidos recibió más de 1,25 millones de refugiados, según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). A pesar de que no es uno de los países con mayor acogida, como sí lo es Turquía, Irán o Colombia, sí es el lugar que más recibe solicitudes de recibimiento.

Debido a la gran cantidad de oportunidades laborales que hay para los extranjeros, EE. UU. se ha convertido en un sitio prometedor para las personas que no viven en las mejores condiciones en sus países natales.

Los colombianos, por ejemplo, son una de las nacionalidades que más busca vivir actualmente en el país norteamericano. De acuerdo con el Instituto de Política Migratoria, mientras en 2021 se registró un total de 6.200 colombianos intentando llegar al país norteamericano de forma irregular, en los primeros ocho meses de este año, ya se han contado más de 126.200 ciudadanos.

Existen algunas vías legales que pueden solicitar los colombianos para poder vivir en los Estados Unidos, para vivir en Estados Unidos es por medio del estatus de refugiado. ¿Cómo se saca y qué debe cumplir para tramitarlo? A continuación se lo contamos.

Ser refugiado en Estados Unidos

El estatus de refugiado, de acuerdo con el Sistema de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos (USCIS), es una forma de protección, creada para las personas que están siendo perseguidas o que han sido asediadas por motivos de raza, religión, país de origen y/o pertenencia a un grupo social u opinión política en particular.

De acuerdo con la ley de los EE. UU., una persona refugiada debe:

Estar fuera de los Estados Unidos. Ser de especial preocupación humanitaria para los Estados Unidos. Quien decide este estatus es el Programa de Admisión de Refugiados de EE. UU. (USRAP). Los países en desarrollo, como Colombia, tienen mayor prioridad por su grado de vulnerabilidad. Demostrar que fue perseguida o amenazada por su raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social en particular. No estar siendo ubicada en otro país. Pasar los requisitos básicos para entrar a los Estados Unidos.

Procedimiento para aplicar como refugiado en Estados Unidos

Lo primero que se necesita, será ser aceptado en el USRAP. Cada año, la ley de inmigración exige que los funcionarios del Poder Ejecutivo de los EE. UU. revisen la situación mundial de refugiados para determinar los niveles generales de admisión y las asignaciones regionales que se deben tomar.

Durante este periodo, se establecen prioridades y se categorizan según algunas especificaciones de cada caso. Estos son los grupos principales de prioridad:

Prioridad 1: casos individuales remitidos por entidades designadas, como: ACNUR, embajadas de Estados Unidos y ciertas ONG calificadas, en virtud de sus circunstancias y necesidades aparentes de reubicación.

casos individuales remitidos por entidades designadas, como: ACNUR, embajadas de Estados Unidos y ciertas ONG calificadas, en virtud de sus circunstancias y necesidades aparentes de reubicación. Prioridad 2: grupos de especial preocupación designados por el Departamento de Estado y que tienen acceso al programa por de sus circunstancias y aparente necesidad de reasentamiento.

grupos de especial preocupación designados por el Departamento de Estado y que tienen acceso al programa por de sus circunstancias y aparente necesidad de reasentamiento. Prioridad 3: casos individuales de nacionalidades designadas a los que se les concedió acceso para fines de reunificación con familiares que ya se encuentran en los Estados Unidos.

casos individuales de nacionalidades designadas a los que se les concedió acceso para fines de reunificación con familiares que ya se encuentran en los Estados Unidos. Prioridad 4: casos individuales de todas las nacionalidades que han sido remitidos por patrocinadores privados en los Estados Unidos y que reciben apoyo y servicios posteriores a la llegada de esos patrocinadores.

Una vez sea aceptado en el programa, recibirá ayuda para completar un formulario. Más tarde, un funcionario de USCIS lo entrevistará en su país para determinar si es un candidato elegible para la reubicación.

En tal caso, se pueden incluir familiares como cónyuges, hijos, que no sean casados y que sean menores a los 21 años, y, en ciertas circunstancias particulares, otros integrantes del círculo. El proceso no tiene ningún costo adicional y la información no es compartida con el país natal del solicitante.