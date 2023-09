¿Cuál sería la periodicidad adecuada para hacer buena actividad física? Experto explica

Según la OMS, “se ha demostrado que la actividad física regular ayuda a prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares, la diabetes y varios tipos de cáncer. También ayuda a prevenir la hipertensión, a mantener un peso corporal saludable y puede mejorar la salud mental, la calidad de vida y el bienestar”.

Por este motivo, Carlos Alberto Ulloa, médico cirujano especialista en medicina del deporte y actividad física ahondó en el tema en los micrófonos de Salud y Algo Más.

El doctor Ulloa inició hablando sobre la definición del ejercicio y cuál sería un periodo adecuado de tiempo para que la actividad sea positiva.

“Actividad física es cualquier cosa que nos saca a movernos de estar sedentarios. Es importante hacer actividad física siempre, todos los días, por lo menos durante 20 a 30 minutos, 4 o 5 veces a la semana ”, relató.

Además, explicó que esta periodicidad mencionada “es para activare el ejercicio metabolito que tiene para órganos como el corazón, los pulmones, etc, y así sentirnos mejor teniendo un bienestar en la salud”.

Sobre las cargas en los entrenamientos explicó que “si nunca hemos hecho actividad física debemos comenzar a hacerlo progresivamente, tres o cuatro veces por semana 20 minutos e ir aumentando el tiempo”.

Añadiendo que “lo importante es no entrar en estado de fatiga o cansancio crónico porque eso hará que disminuyamos nuestro estado físico”.

Por otro lado, explicó que “cuando queremos hacer actividad física se puede hacer de muchas maneras: con estos 20 a 30 minutos diarios tendremos suficiente estímulo para activar y mejorar la salud, pero cuando buscamos otros objetivos como controlar peso debemos aumentar el tiempo de ejecución por lo menos una hora durante 4 o 5 veces a la semana”.

En esa línea, el doctor Ulloa habló sobre una materia puntual que se relaciona constantemente con el ejercicio: la alimentación, destacando que es importante comer antes de hacer ejercicio.

“Lo ideal es consumir algún tipo de alimento para iniciar la actividad física, es como usar el celular sin haberlo cargado la noche anterior, si no descansamos y alimentamos el cuerpo de manera adecuada, se nos va a acabar la energía”, dijo.

Mencionando al tiempo que cuando hay fatiga negativa “comenzamos a sentir síntomas de cansancio, que no le tenemos tanto deseo a hacer actividad física, se comienza a irritar la persona y tener cambios emocionales, a no sentir tanta hambre y una fatiga y somnolencia a lo largo del día y que la noche no recupera, esos son síntomas por agotamiento de ejercicio”.

En otro aspecto, el doctor habló sobre un tema que ha sido considerado como polémico en el mundo del ejercicio: los suplementos.

“Existen mil suplementos, cuando estamos comenzando la actividad física lo que debemos hacer es alimentarnos sanamente: buenas porciones de frutas, verduras, proteína, carbohidrato y consumir mucha agua. Cuando tenemos un ritmo de entramiento mayor y buscar objetivos deportivos o fitness ya requerimos de algunos suplementos y vitaminas para mantener el nivel de entrenamiento y hacer que el cuerpo rinda; los suplementos son importantes, pero hacen parte de una actividad avanzada”.

Así mismo habló sobre otro aspecto polémico: los esteroides. “El hecho de realizar estos ciclos o estas ingestas o manipularlo a través de inyecciones no es salud para el cuerpo, ya lo que están buscando son otros objetivos”.

Enfatizando con otro apartado: el cómo se debe sentir la fatiga tras el ejercicio. “La fatiga hace parte del entrenamiento deportivo y produce dolor muscular, no en el pecho, ni en la articulaciones”.

Escuche la entrevista completa a continuación: