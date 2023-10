“No quiero ser un viejo adicto al poder”: Gustavo Petro

En medio de su alocución presidencial, el mandatario colombiano, Gustavo Petro, respondió a algunas críticas que dicen que quiere quedarse en el poder. El mandatario señaló que, por el contrario, lo único que ha hecho es buscar estrategias para que la verdad reine y haya perdón en el país y, por eso, ese es su único objetivo.

“Yo no estoy aquí pensando en cómo perpetuarme en el poder, me aburre el poder. Por ahí andan ‘es que no llega a todas las citas’; no, es que a mí me jarta el poder. Yo no quiero ser un viejo adicto al poder y aquí hay muchos, no quiero”, dijo el mandatario.

En ese mismo sentido, el presidente Petro dio pistas de lo que haría una vez salga de su presidencia, “yo quiero escribir otras cosas. Pero la búsqueda a la reconciliación tiene obstáculos porque hay mucha resistencia”, concluyó.