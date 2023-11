La “jugadita” del gobernador Mauricio Aguilar para controlar la CAR Santander

Sigue La W conoció que el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, pretendía elegir el nuevo director o directora de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) sin cumplir con los requisitos establecidos para ese proceso.

Aunque la “jugadita” del mandatario no prosperó, sí se buscó la forma de pasar por encima de la norma citando al comité directivo de forma irregular, debido a que ocho de sus miembros fueron recusados. Ahora, hasta que la Procuraduría General de la Nación no se pronuncie, no se puede adelantar el proceso.

Fue justamente el delegado de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien alertó ante el Consejo Directivo de la CAS sobre la necesidad de dar trámite y resolver, conforme a la legislación vigente, la recusación presentada contra los ocho consejeros de esa corporación.

En ese sentido, el delegado trasladó los argumentos ciudadanos al Consejo Directivo, lo cual derivó en la remisión de estos a la Procuraduría General de la Nación para que decidiera de conformidad con sus competencias.

A pesar de eso, el gobernador Aguilar envió la citación de forma unilateral para que el Consejo Directivo eligiera al nuevo director el pasado 25 de octubre. Ante esa situación, el delegado del MinAmbiente ratificó la recusación por un presunto conflicto de intereses y porque no se podía avalar la experiencia de una candidata a la dirección como ya se había hecho.

Justamente, la experiencia avalada por el consejo directivo de la CAS a la secretaria privada del gobernador como candidata al cargo de directora de la Corporación no es clara porque se le consideraron como experiencia ambiental las funciones de delegada del gobernador ante la CDMB y ante la CAS como si dichas funciones se desarrollaran de forma permanente, pese a tener como secretaria privada del gobernador las funciones propias de su cargo, las cuales no son ambientales.

Con ese nuevo panorama, al gobernador Mauricio Aguilar le tocó aceptar la recusación y ahora se deberá esperar la decisión de la Procuraduría para poder adelantar la elección.