Más de mil personas han sido reportadas como desaparecidas en Tierralta, Córdoba

Montería

Hasta el pasado mes de octubre de 2023, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) advirtió que de las 3.322 personas reportadas como desaparecidas en Córdoba, 1.072 están siendo buscadas por sus familiares en el municipio de Tierralta, sur del departamento.

Recientemente, en el sur de Córdoba donde hay una fuerte presencia de grupos ilegales, se hizo la entrega digna del cuerpo de María; una joven que era esperada hace 31 años.

-¿Quién era María?

Era una joven de 17 años, quien fue descrita por sus familiares como “una joven extrovertida y vivaz. La menor de cinco hermanos”.

“Llegué a la casa y ella no estaba. Me dijeron que se la habían llevado unos hombres de los grupos armados. No la busqué. Yo esperaba todos los días que llegara, sola o acompañada”, recuerda con dolor Elena, madre de María.

Era el año 1992, época en la que en Córdoba la vida en el campo estaba marcada por la disputa territorial de diversos grupos armados y la presencia de la fuerza pública. “Vivían entre el temor y el desarraigo del desplazamiento, hechos que les marcaron para siempre”, se señala por parte de la UBPD.

De acuerdo con lo revelado, el día que María desapareció dijo que iría a hacer una diligencia al pueblo más cercano, iba con Ema, su hermanita de crianza, quien tenía 11 años y “décadas después lideraría con valentía su búsqueda adentrándose, incluso, a los sitios más lejanos del sur de Córdoba”.

“Ellos me dejaron en la calle, quedé ahí llorando y me dijeron que me fuera para la casa, que ella iba a regresar… pero regresó en un cofre. Recuerdo que me quedé parada en el camino, me dijeron que se la llevaban para hacer un mandado y no la regresaron más, hasta ahora. Ella me dejó y yo la encontré”, expresa Ema conteniendo su dolor.

“Volví a comenzar la búsqueda cuando tenía como 35 años, ya iba sin miedo. Estuve buscándola en el Nudo de Paramillo y pregunté por ella en cada pueblo que pasaba”, recuerda Ema.

Varias personas habían visto a María en algunos pueblos del sur de Córdoba y el Urabá. Por esta razón, la familia siempre mantuvo la esperanza de que regresaría. Sin embargo, en la búsqueda, Ema pudo establecer que María había fallecido en 2007 y que había sido inhumada en zona rural de Tierralta.

“Con esta información contactó al Comité Internacional de la Cruz Roja y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas que de manera articulada investigaron. Se unieron al camino de la búsqueda los firmantes del Acuerdo de Paz, con quienes se logró establecer dónde estaba el cuerpo de María, el cual fue recuperado y entregado a Medicina Legal para su identificación y finalmente entregado dignamente a sus familiares en Valencia, Córdoba”, se indicó por parte de la UBPD.

-Entrega digna: entre el dolor y resignación

“La entrega digna del cuerpo de María se realizó bajo las consideraciones que su familia dispuso, en un ritual íntimo y familiar que les permitió recibir y despedir a su hija y hermana con amor. No fue un proceso sencillo, pero hoy mantienen la esperanza de la vida tejiendo lazos de fraternidad con la hija de María”, señaló la UBPD.

En ese sentido, Amelia, hermana de María expresó “estoy asimilando las cosas. Ya sé que ella está ahí en el cementerio; ya no hay que preocuparse de que nadie la va a molestar, ya nada le va a pasar. Es una sensación de dolor y de resignación. Ella era la más chiquita, la más jovencita, la menor de todos”.

*Los nombres fueron cambiados por solicitud de los familiares.

Cabe recordar que, de 3.322 personas dadas por desaparecidas en contexto del conflicto armado en Córdoba, 437 son mujeres y 2.817 son hombres. “El grupo poblacional mayormente afectado por la desaparición son los hombres entre 18 y 30 años”, resaltó la UBPD.