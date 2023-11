No hubiese votado por Gustavo Petro, pero sí en blanco: Katherine Miranda

Lejos quedó la Katherine Miranda que grabó un video dirigido a sus electores y a quienes invitaba a decir, como ella, “quiero que Gustavo Petro sea mi presidente”.

Un año y siete meses después, la representante a la Cámara de la Alianza Verde se ha convertido en una crítica del Pacto Histórico y de varias de las reformas que el gobierno ha presentado en el Congreso.

“No solo existe el expresidente Uribe para tomarnos un tinto, sino también otros sectores que queremos un punto de acuerdo. Pero.cómo es posible tomarnos un tinto si hay unos inamovibles en la reforma, cómo nos vamos a sentar si no van a tener en cuenta nuestros argumentos. Tenemos que tener autocrítica, el gobierno ha querido imponer y yo bajo esas reglas no sé jugar”, aseguró.

La congresista aseguró que la manera como el presidente y el Pacto Histórico han manejado las reformas, la hace pensar que “no hubiera votado por Petro a la presidencia pero sí en blanco”, pues se eligió con la promesa de un cambio pero se están ejerciendo las mismas prácticas de gobiernos anteriores a los que tanto criticaron.

“Hablé con la Vicepresidenta Francia Márquez. Le expresé que me sentía igual que ella. En los próximos días varios sectores progresistas vamos a sacar una carta manifestando nuestra inconformidad” aseguró Miranda.

En diálogo con Sigue La W aseguró que le manifestó sus desacuerdos al presidente Petro al inicio de la legislatura pero, en el Congreso, no parece haber receptividad por parte del Pacto Histórico.

“Yo tuve una conversación privada al inicio de la legislatura con el presidente Petro. Por múltiples canales he sugerido que nos concentremos en dos puntos, la reforma estatutaria de educación, yo podría ayudar a impulsar esa reforma, hay que hacerle ajustes, pero es bastante valiosa. También sugerí una diferenciación en los actores para negociar la paz, haciéndole un pare al mismo y evaluarlo así nos demoremos un poco (....) Estamos dispuestos a colaborar, no queremos que le vaya mal al gobierno, queremos que le vaya bien” aseguró.

Miranda afirmó que coincidir en los reclamos con el Centro Democrático, no la ubican en esa orilla política. Pero no puede ser indiferente a los reparos que tiene frente a las reformas.

“Con el expresidente Álvaro Uribe tengo relación respetuosa pero siempre prefiero al presidente Gustavo Petro, pero no me puedo quedar cayada frente a lo que está mal’, enfatizó.