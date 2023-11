¿A qué hora inicia el partido de Colombia hoy? Rival y link para verlo en vivo

Luego del importante triunfo ante Brasil, que le dejó en la tercera posición antes de la última fecha de Eliminatorias en el 2023, la selección Colombia enfila baterías hacia su similar de Paraguay, a quien enfrentará, a partir de las 6 de la tarde, en el estadio Defensores del Chaco de Asunción.

El partido que protagonizarán Paraguay y Colombia este martes 21 de noviembre, abre la sexta jornada de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Después de esta fecha, los combinados suramericanos volverán a encontrarse hasta septiembre del próximo año, por lo que una buena posición en la tabla podría generar una tranquilidad duradera.

En ese sentido, Colombia espera revalidar su tercer lugar en las Eliminatorias, que le mantiene en una posición privilegiada, pensando en la clasificación directa a la cita mundialista. (entran los seis primeros); mientras que su rival, Paraguay, busca una victoria que le permita salir de la zona de repechaje (séptima casilla), esperando que Ecuador y Chile se resten puntos mutuamente en su enfrentamiento.

Paraguay: 27 años sin ganarle a Colombia

La selección de Paraguay llega al partido con una racha de 27 años sin ganarle en Asunción a Colombia, que a su vez parece haberse preparado para buscar los tres puntos en la sexta jornada de las eliminatorias al Mundial 2026.

El 2 de abril de 1997 la ‘Albirroja’, dirigida por el brasileño Paulo César Carpegiani derrotó por 2-1 al equipo cafetero en un partido de alto voltaje que terminó con la expulsión del guardameta guaraní José Luis Chilavert y del delantero cafetero Faustino Asprilla.

“Contra Colombia no vamos a hacer ninguna marca en particular porque la atención debe fijarse en todos los rivales. Jugadores como Díaz no necesitan muchas oportunidades para aparecer y por ello lo que debemos hacer es un partido para que Luis no tenga su mejor día”, enfatizó el entrenador Daniel Garnero.

Novedades de Colombia para el partido

La ‘Tricolor’ jugará en Asunción sin el central Davinson Sánchez, suspendido por acumular dos cartulinas amarillas. Y por una lesión se perderá el partido el lateral izquierdo Deiver Machado.

Para componer la defensa el entrenador argentino Néstor Lorenzo promoverá a Carlos Cuesta, del Genk belga en sustitución de Sánchez, y Cristian Borja, del Sporting Braga portugués.

La tercera novedad inminente tiene que ver con el regreso del mediocentro de Fluminense de Jhon Arias, quien pagó una suspensión en el partido del frente pasado contra Brasil.

“Podemos confirmar el momento que estamos viviendo, concentrados en Paraguay, un partido totalmente distinto. Es muy importante mejorar la concentración en los primeros minutos contra un rival que nos va a salir a presionar y a buscar”, manifestó el asistente de Néstor Lorenzo, Luis Amaranto Perea, en una rueda de prensa.

¿Dónde ver el partido de Colombia ante Paraguay?

En Colombia los derechos de transmisión de las Eliminatorias suramericanas al Mundial 2026 se encuentran en propiedad de los canales de televisión Caracol y RCN, quienes emiten el partido a través de señal abierta y streaming online.

Para poder ver el partido deberá seguir la señal en vivo de alguno de estos canales, a través de los siguientes enlaces:

La última fecha de Eliminatorias del 2023

El duelo estelar de la sexta fecha será el clásico suramericano entre Brasil y Argentina, que se jugará en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro. El resto de la última sesión de Eliminatorias suramericanas del 2023 la completan los siguientes enfrentamientos: