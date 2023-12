Procuraduría no intervendrá más en la conciliación de la licitación de pasaportes

La procuradora judicial Fernanda García pasó por los micrófonos de Sigue La W para hablar sobre la no conciliación entre la Cancillería y Thomas Greg & Sons por la licitación de pasaportes colombianos por alrededor de $7.000 millones.

“Lastimosamente el resultado es que no hubo acuerdo conciliatorio. La Procuraduría hizo todos sus esfuerzos para sentar a las partes y manifestar cuáles eran las pretensiones de la parte convocante, no obstante, cuando se expide la certificación por parte de la Cancillería no se llega a un acuerdo”, explicó.

Así las cosas, García explicó cuáles fueron las razones por las que no se llegó a una conciliación y por la que Thomas Greg & Sons podría demandar al Estado.

“La parte convocante presentó su fórmula conciliatoria que tenían que estudiar los miembros del Comité de la Cancillería y, a través del apoderado con facultad expresa para conciliar, tenía que manifestar la posición de los miembros del Comité”, comentó.

“La Procuraduría requirió a la Cancillería, a través de su Comité de Conciliación, respecto de unas circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre las que se llevaría el acuerdo y sobre ellas no hubo consenso”, agregó.

Asimismo, mencionó que la Procuraduría no intercederá más en la conciliación entre Thomas Greg y la Cancillería.

“Hasta aquí llegamos en la etapa conciliatoria, es decir, con la expedición de la certificación correspondiente por parte de la Procuraduría, el apoderado de la parte convocante (Thomas Greg & Sons) está en toda la disposición de acudir a la jurisdicción contenciosa a través del medio de control que pretenda hacer valer”, dijo.

Además, mencionó que el abogado Matallana reemplazó a Germán Calderón, a quien la Cancillería le aceptó la renuncia este lunes 18 de diciembre.

“Hoy se presentó el doctor Matallana con poder para conciliar, no obstante, la decisión de los miembros del Comité de Conciliación expresada por el apoderado se le planteo a la parte convocante y no llegaron a un acuerdo”, concluyó.