‘Shottas’ y ‘Espartanos’ tienen voluntad de continuar tregua: delegado del Gobierno

En Sigue La W, Alejandro Ocampo, jefe negociador del Gobierno en los diálogos de paz entre las bandas autodenominadas los ‘Shottas’ y ‘Espartanos’ en Buenaventura, anunció que estos grupos siguen sentados en la mesa de búsqueda de la paz.

“Ambos están. Se está preparando un comunicado de ambos grupos diciendo que continúan el diálogo de paz y continúan en la mesa, que su pacto y su propuesta es por la paz en Buenaventura, por la vida, es lo que quieren todos”, dijo.

Añadió: “Hay momentos difíciles y hay otros grupos que quieren tomarse Buenaventura y es lo que estamos estableciendo. Hasta hoy la mesa continúa. ‘Shottas’ y ‘Espartanos’ tienen toda la voluntad de continuar la tregua que llevamos, queremos garantizarle a toda a gente una Navidad y Fin de Año en Paz, que puedan pasar de barrio a barrio, sin extorsiones y sin violencia. Todos estamos tratando de tener claro el mapa de qué pasó”, anunció Ocampo.

El delegado del gobierno en la mesa de negociación en Buenaventura, aseguró que se están adelantando las averiguaciones sobre el asesinato en el barrio La Independencia, para identificar quién violó la tregua, o si se trata de otros actores armados que tienen intenciones de tomarse el puerto.

“Activamos un mecanismo de verificación, cuando suceden cosas de este estilo el mecanismo se activa, hay unas reuniones en Buenaventura y la Consejería de Paz está hablando con distintos organismos para saber quién violó la tregua, entender, porque no todos los muertos en Buenaventura significan violación de la tregua, lastimosamente hay venganzas personales, ajuste de cuentas, otros motivos. Nos interesa establecer exactamente qué sucedió. Quién y por qué se violó la tregua para pasar una Navidad en paz y sin homicidios como nos habíamos propuesto con los grupos en Buenaventura”, afirmó.

El gobierno es consciente que se deben tener fechas y acuerdos concretos en la mesa de negociación, que dependen de acuerdos en el legislativo pero también de la implementación de políticas sociales para sacar a los jóvenes de la violencia, según dijo el Representante Ocampo:

“Tenemos un cronograma, los grupos saben que debe haber la ley de sometimiento. Minetras tanto hemos estado haciendo una tregua social. Estamos sacando jóvenes que están en el conflicto, muchos de ellos, no menores de edad que deben ser entregados ya al ICBF con la Iglesia tienen que entregarlos ya. Van a vincularse jóvenes a estudiar para no hacer parte de estos grupos. Un sector de la sociedad ve la violencia como una salida, queremos que vayan a estudiar, trabajar, alternativas diferentes a la violencia, es una lucha que tenemos por la escasa oferta social”.

Finalmente aseguró que es necesario coordinar estos diálogos con un cambio en la política de lucha contra el narcotráfico, o de lo contrario siempre existirá un grupo ilegal que buscarán reemplazar a los ‘shottas’ y ‘Espartanos’ “pues ellos entregarán las armas y llegan otros grupos”, afirmó.

“Debemos desmontar la estructura del narcotráfico. Por otro lado está la seguridad jurídica, cómo se someten a la justicia, cómo el Estado les da garantías. También se debe estar firme y mantener todo el pie de fuerza para garantizar a futuro la tranquilidad a Buenaventura y que no haya un grupo que se la tome después porque entonces no hacemos nada. Nos toca garantizar un pie de fuerza. Si podemos desmovilizar 15 mil personas en un procesos de paz pero si siguen pagando 25 mil dolares en Estados Unidos por un cargamento, hay gente dispuesta a matar y a morir por eso el.narcotráfico. Hay que regular la cocaína y drogas en el mundo, una nueva política de drogas, necesitamos un política de cambio y me voy a reunir con varios congresistas de Estados Unidos para intentar avanzar en el debate”, aseguró Ocampo.

El representante también se refirió a la piscina que habrían hecho los ‘Espartanos’ en Buenaventura, quitándole el agua a 50.000 habitantes. " Es lamentable. Tenemos establecer quién hizo esa piscina para unos cuántos. Me toca esperar las investigaciones. Me parece muy mal hecho se ha ordenado que esto deje de funcionar porque no es justo para una comunidad sin agua 24/7 para que unos pocos puedan divertirse. Tenemos que saber quién lo hizo”, afirmó.

