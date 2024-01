Elección de personero de Chiquinquirá es una burla para víctimas de violencia: expareja

Daniela Albarracín, víctima y denunciante de Carlos Fajardo por violencia intrafamiliar, proceso que está en etapa de juicio, aseguró en Sigue La W que se siente humillada por la elección de su agresor como personero del municipio de Chiquinquirá en Boyacá.

“Es contradictorio que un defensor de Derechos humanos y garante de los derechos de las mujeres, niños y demás, me parece absurdo, me parece una burla hacia mí como víctima y las demás mujeres porque también está Marcela Rodríguez y otras exparejas que por temor no han denunciado pero que también son víctimas. Es una burla, una humillación completamente para mí como mujer dado que yo he hecho público el caso, está en Fiscalía, el de violencia intrafamiliar se encuentra en etapa de juicio oral, por dilaciones y aplazamientos volvieron a postergar la audiencia para junio”, afirmó.

Carlos Fajardo afrontó un proceso por porte ilegal de armas por el que firmó un principio de oportunidad, es decir, reconoció el delito, pero negoció con la Fiscalía. Su proceso fue más diligente que el largo viacrucis que ha tenido que enfrentar Daniela Albarracín en casi 3 años sin tener justicia, por los golpes y humillaciones que recibió por parte de Fajardo, incluso durante su embarazo. Carlos Fajardo entre tanto, pasó de ser personero de Coper, a ser premiado y elegido nuevo personero de Chiquinquirá en Boyacá.

“Es una incoherencia completa: no es lógico que una persona que hace parte del Ministerio Público enfrente al mismo tiempo una denuncia por maltrato intrafamiliar ahora es personero de Chiquinquirá y al mismo tiempo ha sido un agresor, un violento con las mujeres, con absoluta tristeza recibo la noticia de que fue elegido personero de Chiquinquirá en Boyacá”, afirmó Daniela.

A estas denuncias se suman presunta corrupción en la elección de Fajardo como personero de Coper. Según su expareja, hay chats y grabaciones donde él le confesaba que pagó 25 millones de pesos por el cargo público.

“El señor Fajardo compró el proceso de personero de Coper porque yo le presté dinero, yo tengo grabaciones del otro personero que fue elegido en anteriores cuatros años en otro municipio. Él muchas veces me decía que debía mostrar un buen ambiente en lo familiar y político. Él me decía que si yo me conseguía 30 millones de pesos él podía garantizarme una Personería para que yo también ocupara un cargo. Esta nueva elección sobrepasa todo límite de revictimización, sobrepasa lo que es la corrupción. Es absurdo, ¿cómo va un agresor a velar por los derechos de las mujeres en Chiquinquirá?”, enfatizó Albarracín.

Carlos Fajardo perteneció a las Juventudes del Centro Democrático en el departamento de Boyacá donde estudiantes universitarios hicieron públicos audios con la voz de Fajardo proponiendo crear grupos “nazi, antisemitas, una especie de Gestapo” para acabar con los líderes estudiantiles. Fajardo ha negado que sea su voz y niega las acusaciones de Daniela, que sin embargo logró que la Fiscalía lo acusara formalmente y ahora enfrente un proceso de juicio.

