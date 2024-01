Al Oído: MinIgualdad, burocracia y nada más ¿Francia, para cuándo alerta por feminicidios?

El nuevo caso de feminicidio de Diana Carolina Serna estremece. Saber que fue perseguida por su expareja, Hernando de Jesús Suárez, durante varias cuadras con un machete y decapitada en las calles del Valle del Cauca, a plena luz del día, es desgarrador.

El 2023 cerró con más de 600 feminicidios, con un promedio de 52 casos por mes, según el Reporte Dinámico de Feminicidios Colombia.

Actualmente tenemos 410 alertas de mujeres en riesgo de feminicidio y nueve casos se han presentado este año en el país, nueve en 24 días.

Esto no se puede seguir volviendo paisaje, esto debería tener paralizado el país y todos deberíamos estar en las calles.

Al tiempo se pregunta uno el Ministerio de la Igualdad, en cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez, ¿en qué está? ¿qué avance ha presentado? Necesitamos que se comuniquen los avances del sistema de prevención a feminicidios (SALVIA).

Este Ministerio debe presentar resultados, no se puede quedar siendo un gasto burocrático y de avances nada.

Al Oído de la representante Jennifer Pedraza, una de las abanderadas de la defensa a las mujeres, quien está exigiendo al Gobierno contundencia frente a lo que está sucediendo con la violencia a la mujer y también a la Fiscalía, a la que exigió contundencia.

“El presidente debe demostrar de qué lado está. En este momento tenemos más de 400 alertas de feminicidios, ¿cómo se va a actuar? ¿qué resultados puede presentar a hoy el Ministerio de la Igualdad? Incluso, el mandatario debe evidenciar su compromiso con las mujeres desde el gabinete, pues recordemos que hay funcionarios con denuncias. En este país no podemos ser indiferentes a tanto dolor. Convocaré a organizaciones para encender una alarma”

Desde las narrativas hay que empezar a darle el nombre que es a nuestra violenta realidad, las mujeres no ‘desaparecemos’ ni ‘aparecemos muertas’, tampoco son ataques pasionales: nos matan, se llama feminicidio. Los protocolos para proteger a las mujeres aún no son suficientes y urge mayor articulación institucional, recursos y capacidad técnica. ¡La vida es sagrada, pero acá parece que estamos tan acostumbrados a que no la arrebaten que esto es una noticia más!

¿Cuándo el presidente se dará cuenta que estamos en una emergencia ante el aumento de feminicidios? ¿cuándo les dará importancia a las víctimas y las ponderará por encima de sus victimarios? ¿de qué lado están?

¿Hasta cuándo?