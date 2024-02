“Hugh Hefner no era buen amante”: las confesiones de exconejita Playboy

En diálogo con La W, la modelo Crystal Hefner (Harris de soltera), quien fue esposa de Hugh Hefner, creador del imperio Playboy, conversó acerca de su libro ‘Only say good things: surviving Playboy and finding myself’ (‘Solo di cosas buenas: sobreviviendo a Playboy y encontrándome’) en el que cuenta su testimonio sobre la cosificación y la misoginia que vivió cuando era “conejita” o “playmate” en la Mansión Playboy.

En su relato, Harris confiesa que su juventud le fue robada y cuenta cómo emprendió un viaje hacia la autoaceptación, así como da detalles sobre la vida junto a Hugh Hefner y el lado oscuro de la Mansión Playboy.

Sobre por qué le tomó tantos años reflexionar sobre ese momento de su vida y su relación con Hugh Hefner y la Mansión Playboy, Hefner relata que, si bien llegó a huir en algún momento, decidió regresar: “A medida que él se iba haciendo mayor, necesitaba de mí”.

Según relata, su vida cambió para siempre a los 21 años cuando asistió a una fiesta en la famosa mansión. En ese momento, Hugh Hefner la distinguió entre la multitud y, poco tiempo después, viajó por el mundo y asistió a fiestas glamorosas tras convertirse en una de sus “novias”.

Sobre qué fue lo peor que le sucedió en la Mansión Playboy, Hefner relató: “Probablemente, el control que tenían sobre mí. Sentirme atrapada. Se supone en la Mansión se debe sentir libre, pero yo me se sentía lo opuesto”.

De esta forma, este llamativo estilo de vida siempre estuvo sujeto a las estrictas reglas con las que Hefner gobernaba las vidas de sus “novias”. En ese entonces, contó Harris, ella se vio obligada a competir contra otras “playmates” por lograr un puesto en este sistema jerárquico.

“Cuando estaba en la Mansión, todo estaba impuesto por un hombre en mi vida (…) no estoy segura de qué pudo haber pasado (si no seguía las reglas), simplemente me daba miedo averiguar qué podía pasar”, recordó.

Una vez se convirtió en la “novia número uno” de Hefner y este le propuso matrimonio, Harris contó que esto le costó su identidad.

“Me sentí atraída por su poder. Siempre hice todo lo que me decía, no hubo peleas (...) yo seguía la corriente. No (era buen amante) (...) era muy robótico, pasó toda su vida acostumbrado a que las mujeres lo complacieran, pero él no sabía complacer a una mujer”, declaró.

Además, compartió sobre cómo era estar casada con Hugh Hefner: “Era bastante difícil, no creo que fuera un matrimonio recíproco o balanceado (…) él tenía su cuarto y la novia principal, o sea yo, dormía con él. Las otras dos llegaban a la habitación y luego se regresaban a su cuarto”.

También aseguró que a Hefner no le gustaba que sus “novias” fueran celosas: “Él prefería que todas nos lleváramos bien entre nosotras. Desde el inicio pensé que, si él quería a tantas mujeres con él en la cama, a lo mejor no me quería lo suficiente”.

En cuanto a sus compañeras con las que compartía frente a las cámaras en el ‘reality show’ de la Mansión Playboy, Hefner asegura que, en realidad, ninguna de ellas se gustaba entre sí.

“No creo que nos cayéramos bien entre nosotras. Cuando apagaban las cámaras, simplemente cada una tomaba su camino y esperábamos hasta la próxima presentación, era Hugh Hefner quien nos decía cómo actuar”, contó. Además, aseguró que, de este programa, nunca recibió dinero.

En cuanto a si vivió buenos momentos en la mansión, Hefner respondió: “Las fiestas eran divertidas y las decoraban muy hermoso, pero más allá de eso, no”.