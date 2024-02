EE.UU. derriba tres drones hutíes cerca de varios buques comerciales en el mar Rojo

Estados Unidos anunció este viernes que destruyó tres vehículos aéreos (UAV) no tripulados de los rebeldes hutíes proiraniés del Yemen que estaban cerca de varios barcos comerciales que navegaban en el mar Rojo, según el Mando Central de EE.UU. (CENTCOM, en inglés).

En un comunicado en su cuenta en X, CENTCOM dijo que el derribo de esos drones hutíes tuvo lugar “el 23 de febrero, entre las 03.30 a.m. y las 5 a.m. (hora de Saná)”, en una acción que no produjo daños a ningún barco.

Las fuerzas de CENTCOM identificaron los UAV y determinaron que presentaban una “amenaza inminente para los buques mercantes y los buques de la Armada de los EE.UU. en la región”.

Según el comunicado, estas acciones del Mando Central estadounidense “protegerán la libertad de navegación y harán que las aguas internacionales sean más seguras para la Marina de los EE.UU. y los buques mercantes”.

Los rebeldes hutíes no han emitido ningún comunicado al respecto, si bien han publicado a través de sus redes numerosas imágenes de una nueva multitudinaria manifestación que ha recorrido las calles de la capital yemení, Saná, en contra de los ataques de Israel sobre la Franja de Gaza.

En la jornada de ayer, el líder de los hutíes, Abdelmalek al Huti, dijo en un discurso televisado que los insurgentes han añadido a su arsenal operativo varias “armas submarinas” para seguir llevando ataques contra el mar Rojo, una estratégica vía por donde transita alrededor del 15 % del comercio marítimo mundial.