Si cargó el celular al 100 % y sigue conectado, ¿consume energía? Le explicamos

Cuando se trata de ahorrar energía para disminuir el consumo en el recibo de la luz, muchos ciudadanos implementan distintos hábitos en su diario vivir para cumplir este fin; por ejemplo, anotar los gastos de cada electrodoméstico, hacer balances entre qué aparatos resultan más eficientes o incluso evitar prender y apagar la luz en repetidas ocasiones.

Pero, a pesar de los esfuerzos realizados, algunas veces no es suficiente porque existen diversos aparatos electrónicos que, aunque estén apagados o con la batería al 100 % como los celulares, al continuar enchufados mediante un cargador siguen gastando energía. A este fenómeno se le conoce como un ‘consumo fantasma’, pero ¿realmente el gasto es significativo?

¿Cuánta energía consume dejar un aparato cargando si llegó al 100 % de batería?

Si bien cuando un celular, consola de videojuegos u otros aparatos que requieran de un cargador para alimentar la batería, llegan al 100 % se desenchufan, en ocasiones esto no sucede, sobre todo cuando se dejan conectados toda la noche; sin embargo, ¿continúan generando consumo?

De acuerdo con lo explicado por ‘CHC Energía’, empresa dedicada a brindar este servicio en España, un cargador enchufado con o sin dispositivo sí gasta electricidad, pues está en un periodo denominado como ‘consumo fantasma’, del que se mencionó previamente; no obstante, la energía que consume es muy poca y “la influencia en la factura de la luz es prácticamente mínima, por lo que, podemos decir que no se trata en ningún caso de derroche de energía eléctrica importante”, afirman.

A pesar de que el consumo sea mínimo, aconsejan desconectar el cargador porque seguirá gastando energía que, a la larga, podría representar en un gasto extra a su bolsillo. Por su parte, ‘Samsung’, compañía de fabricación y distribución de dispositivos móviles, asevera en su portal web que la batería del celular no se verá afectada si lo deja conectado toda la noche porque cuando llegue al 100 % “el cargador no transmitirá energía para no dañar el teléfono”.

¿Cómo ahorrar energía en casa?

Además de reducir el precio en el recibo de la luz, ahorrar energía contribuye al medioambiente; según ‘Endesa’, operador encargado de la distribución y venta de electricidad en Bogotá, existen varios consejos que pueden aplicar los colombianos para no desperdiciar este recurso:

No enciendan los interruptores cuando está de día, pues tienen la posibilidad de aprovechar la luz natural, es decir, la solar que ingresa por las ventanas.

es decir, la solar que ingresa por las ventanas. Compren electrodomésticos eficientes categorizados en la letra A porque, “aunque suelen ser más caros, a la larga están ahorrando en luz”.

porque, “aunque suelen ser más caros, a la larga están ahorrando en luz”. Carguen la lavadora al máximo para no desperdiciar agua ni energía.

agua ni energía. Desenchufen todos los electrodomésticos que no utilicen, pues a pesar de estar en ‘standby’ o reposo, tendrán un consumo fantasma.

que no utilicen, pues a pesar de estar en ‘standby’ o reposo, tendrán un consumo fantasma. Reemplacen todos los bombillos del hogar con iluminación LED porque el ahorro de energía es hasta de un 50 %.

Igualmente, en caso de que se consideren que el recibo está llegando por una tarifa desmedida, tienen la oportunidad de contactarse con la empresa distribuidora de este servicio o solicitar una revisión en la que se evaluará el medidor de electricidad.