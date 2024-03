Klopp previo a duelo contra City: “Nunca me he frustrado ante Guardiola. Él es el mejor”

Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, aseguró que nunca se ha frustrado contra Pep Guardiola y que el español le ha hecho mejor entrenador.

El alemán se enfrentará a Guardiola este domingo 10 de marzo en Anfield con el liderato en juego de la Premier League.

“Nunca me ha frustrado enfrentarme a Guardiola. Cuando era futbolista había 3.000 jugadores mejores que yo, pero seguía amando este deporte y no tuve problemas con ello. Nunca me ha frustrado, él me ha hecho mejor entrenador”, dijo Klopp en rueda de prensa.

“Tengo un récord positivo contra Pep, pero no tengo ni idea de por qué. Sé que soy bueno en lo que hago, no quiero sonar como que estoy feliz de estar aquí y ya. Sé que no soy malo, pero él es el mejor. Es mucho para contar ahora mismo por qué es mejor. Seguro que hay áreas en las que soy mejor, pero no puedo entrar en detalles ahora. ¿Quizás sea cuestión de gusto? A alguna gente le gusta más cómo jugamos nosotros. Como a mí, por ejemplo, si no jugaríamos diferente”.

En las 29 veces que se han enfrentado, Klopp ha ganado doce partidos, por once de Guardiola. El alemán es el entrenador que más veces ha derrotado a Guardiola.

“Con todo lo que ha ganado, le ves y parece que no ha ganado nada. Es el deseo que tiene por seguir ganando. Puedo reconocer la excelencia cuando la veo”, apuntó.

Liverpool y Manchester City se enfrentarán este domingo 10 de marzo con los ‘Reds’ líderes, un punto por delante del City, además del Arsenal, tercero en la carrera, a dos puntos del Liverpool y con la posibilidad de meter más presión si ganan al Brentford el sábado 9 de marzo.

“¿Es un partido que decidirá el título? No sé quién ha hablado de eso, pero es muy pronto en la temporada. No creo que después del partido nadie deba abrir botellas de champagne. Aun así, son tres puntos y son muy importantes”.