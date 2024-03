Corte Suprema incluyó a Amelia Pérez a pesar de que presentó su renuncia

La Corte Suprema de Justicia realizó la deliberación para elegir a la próxima fiscal general de la Nación, teniendo en cuenta el nombre de la ternada Amelia Pérez a pesar de que la candidata había presentado la renuncia minutos antes de que iniciara la sala extraordinaria de este 12 de marzo.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, anunció la votación con la que Luz Adriana Camargo quedó elegida como fiscal General de la Nación (con 18 votos) en reemplazo de Francisco Barbosa, mientras que Ángela María Buitrago obtuvo 2, el voto en blanco 1 y Amelia Pérez 1, lo que confirma que si la tuvieron en cuenta.

De hecho, el presidente del alto tribunal explicó las razones:

“La sala también en punto de deliberaciones consideró que no es competente para resolver sobre la presentación de una renuncia por cuanto que conforma la terna es el presidente de la República. Y en ese orden de ideas nosotros partimos de la base de que en este momento tenemos estructurada y configurada una terna y sobre esa base se procedió a la elección”, señaló Chaverra.

También señaló que la Corte no tenía la competencia para pronunciarse acerca de la renuncia: “nosotros no hicimos pronunciamiento sobre aceptación de renuncia porque nosotros no tenemos esa competencia porque quien configura la terna por mandato constitucional es el presidente de la república”, explicó.

También dijo que la renuncia prácticamente era extemporánea: “de manera que se consideró que la presentación de una renuncia a 10 minutos de iniciar la sala plena extraordinaria para elegir la nueva fiscal general de la Nación era absolutamente inane, por cuanto ya el proceso de consolidación de la terna estaba determinado”, dijo el magistrado.