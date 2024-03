¿Dónde estaba MinInterior en medio de la tormenta política por la reforma a la salud?

Varias personas cuestionaron la ausencia del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en medio de la tormenta de la política que se vivió este martes en el Congreso que puso a tambalear la reforma a la salud.

Además, tampoco se le vio presente en la moción de censura contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez y el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo.

Ante los señalamientos, el jefe de la cartera política aseguró que durante toda la jornada estuvo en reuniones.

Primero, se reunió con los ponentes que acompañan la reforma a la salud. Posteriormente, se reunió con la presidente de la Comisión Séptima del Congreso, Martha Peralta y también estuvo el director de Planeación Nacional, Alexander López.

Finalmente, Velasco cumplió con las tareas definidas en las reuniones anteriores.

Ante toda esta tormenta, el ministro respondió a W Radio sobre el futuro de esta tormenta política que va de la mano de la reforma a salud y aseguró que el “Gobierno defenderá en la Comisión y el Congreso asumirá el costo político de aprobarla o archivarla”.

Buscan hundir la reforma a la salud

El pasado 12 de marzo, siete de los catorce senadores de la Comisión Séptima del Senado de la República firmaron una ponencia pidiendo el archivo del proyecto de reforma a la salud presentado por el Gobierno Nacional.

Los parlamentarios de los partidos Conservador, Liberal, Centro Democrático, ASI y Colombia Justa Libres manifestaron que el proyecto es regresivo, carece de un aval fiscal, “no garantiza la transparencia en el manejo de los recursos” y “no representa un consenso nacional”.

“No acompañaremos una reforma que no reconoce los logros del sistema de salud, que es uno de los mejores de Latinoamérica, no acompañamos una reforma que no pone en primer lugar el bienestar de la población y sí pone en peligro la vida y salud de millones de colombianos”, señalan los firmantes.

Los congresistas que suscribieron la ponencia negativa contra la reforma a la salud fueron: Miguel Ángel Pinto, Berenice Bedoya, Lorena Ríos, Nadia Blel, José Alfredo Marín, Alirio Barrera y Honorio Henríquez.