El colombiano David Alonso, líder del mundial de Moto3, llega al circuito de Portimao

El líder del mundial de Moto3, el colombiano de origen español David Alonso (CFMoto), llega a un circuito, el portugués de Portimao, escenario de la segunda carrera de la temporada, que es uno de sus favoritos.

“En Portugal tuvimos dos días de entrenamientos en febrero que fueron muy bien, en uno de mis circuitos favoritos y al que llegamos como líderes, pero la forma de trabajar durante el gran premio seguirá siendo la misma”, recuerda Alonso en la nota de prensa del equipo CFMoto.

“Hay que empezar un nuevo fin de semana desde cero, conseguir una buena base y disfrutar. Trataré de estar lo más preparado posible para hacer una buena carrera”, insistió el piloto colombiano.

Su compañero de equipo, el joven Joel Esteban, dijo tener “muchas ganas de que llegue la carrera de Portimao, ya que es un circuito que me gusta mucho, tiene muchas subidas y bajadas y siempre disfruto allí”.

“Los primeros test allí fueron bien y tuve buenas sensaciones, a pesar de que no pudimos rodar mucho porque la meteorología no nos fue favorable, pero creo que, en Portugal, y después de una primera carrera en la que he aprendido mucho, daremos un paso adelante más”, indicó en la nota Esteban.

“El objetivo es llegar a la Q2 y hacer una buena salida para intentar luchar con el grupo de delante”, agregó Joel Esteban en la nota de CFMoto.