Adolfo Zableh narra su camino de sanación mental en el libro ‘Encontrarse a uno mismo’

El periodista y escritor Adolfo Zableh, estuvo en Salud y Algo Más hablando sobre su libro ‘Encontrarse a uno mismo’, en el cual describe el camino que recorrió, a través de distintas prácticas, en búsqueda de sanación, al atravesar un momento difícil en su vida.

“No es un libro de autoayuda, no soy ese tipo de autor. Es más bien como una ‘auto-introspección’ mezclado con algo de periodismo, investigación y literatura”, explicó el autor.

“Cuando estaba comprometido para casarme, se rompe ese compromiso y entiendo que mis errores llegaron en parte a esa ruptura y tenía que hacer algo. No para recuperar la relación, no para que funcionara mi vida en el amor, sino que en general quería ver qué tenía que hacer, para que mi vida en general funcionara”, detalló sobre la publicación.

“Creemos que el amor es recibir sentimientos hermosos y es, al contrario, repartir nuestros sentimientos de bondad y de cariño hacia los demás y después si esperar que eso regrese. Pero creo que nosotros estamos equivocados, siempre esperamos recibirlo antes que darlo y es completamente al revés”, aseveró el escritor e investigador barranquillero.

“Hay que aclarar que cada persona es un universo. Todo lo que yo hice me sirvió de algo, no es que yo arrancara de cero y empezara hacer una serie de terapias para el libro, sino que es un camino que empecé a hace 8 años o más. Repetí algunas prácticas y descubrí otras que me daban curiosidad”, señaló.

“No hay que llenarse de expectativas, pero tampoco creer que todo es una estafa”, destacó Zableh, quien recurrió a técnicas como el yoga, los hongos o el yagé.

“Lo que aún aplico en mi vida desde hace 9 años es la meditación, me parece una cosa extraordinaria, porque es satisfactorio cómo se logra con el propio esfuerzo, para otras cosas se necesita alguien que te guíe o consumir alguna sustancia, en cambio, esto es una lucha constante con uno mismo para zafarse de miedos, creencias y pasados; es como entrar a otro universo y tener mayor claridad mental”, afirmó Adolfo Zableh.

