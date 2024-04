Esta es la única localidad de Bogotá que no tendrá cortes de agua: ¿por qué?

La Alcaldía de Bogotá en compañía de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informaron recientemente de los cortes de agua que se realizarán por turnos en las diferentes localidades, esto con el fin de mitigar los estragos dejados por el ‘Fenómeno del Niño’ en los embalses que abastecen de agua potable a la capital.

De acuerdo con lo informado por Carlos Fernando Galán, alcalde mayor, “la situación actual de los embalses que proveen agua a Bogotá es crítica. En este momento, el sistema de Chingaza que, normalmente suministra el 70 % de agua de la ciudad, se encuentra en niveles muy bajos”, ubicándose en un 16 % de capacidad; asimismo, el panorama es similar en los demás embalses de la zona.

En ese sentido, a partir del jueves 11 de abril iniciarán las restricciones del servicio de agua en 286 barrios por un lapso de 24 horas continuas, es decir, de 8 a.m. a 8 a.m. del siguiente día; por lo tanto, la Alcaldía hace un llamado a la ciudadanía para que se programen con tiempo y conozcan cuándo será la medida en su respectivo barrio. Vale la pena mencionar que una localidad no se verá afectada por el racionamiento, pues las condiciones en las que se encuentra son bastante favorables.

¿Cuál localidad no tendrá racionamiento de agua?

Según lo indicado por el alcalde de la ciudad, la localidad de Usme no tendrá por el momento un racionamiento de agua, esto debido a que es surtida por el sistema El Dorado que se encuentra en un 45 % de capacidad; sin embargo, los habitantes sí deberán acogerse a las medidas necesarias para ahorrar agua con el fin de evitar un desabastecimiento.

Asimismo, los ciudadanos de esta zona deben estar atentos a los comunicados de la Alcaldía y la empresa de Acueducto por cualquier novedad que se presente.

¡Tome nota! Así puede ahorrar agua en época de desabastecimiento

La empresa de Acueducto informó diferentes medidas que pueden aplicar los ciudadanos en su cotidianidad para ahorrar agua en esta temporada de desabastecimiento:

Ducharse en un máximo de 5 minutos.

Mientras se calienta el agua de la ducha, colocar un balde y reutilizarla.

Cerrar la llave cuando se cepille los dientes o afeite.

Usar la lavadora con la carga completa.

Revisar que las tuberías de la casa o apartamento no presenten escapes.

No lavar los vehículos a chorros de agua, es mejor utilizar un balde.

Limpiar los tanques de almacenamiento por lo menos dos veces al año.

Regar las plantas con atomizador o con un balde para no desperdiciar.

Evitar, por ahora, lavar la fachada del hogar, así como los andenes.

Además de esto, también puede implementar otros métodos que le ayudarán a ahorrar agua de manera más eficiente; por ejemplo, recoger este recurso hídrico en los periodos de lluvia para ser utilizada en el baño u otra zona del hogar.