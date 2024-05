Meter al país en el debate de la reelección es una locura: ministro Luis Fernando Velasco

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, habló en Sigue La W sobre los rumores de reelección del presidente Petro y de la posibilidad de una constituyente. También se refirió a los señalamientos que hizo Olmedo López en su contra en medio del escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

¿El Gobierno está buscando mecanismos para impulsar la reelección de Petro?

En primer lugar, el ministro se refirió a la posibilidad de una reelección del presidente Gustavo Peto y aseguró que “meter al país en el debate de la reelección es una locura, el país tiene otras prioridades, tenemos que hacer un acuerdo entre todos los sectores y políticos para hacer las reformas que se necesitan para salvar el sistema de salud y que sea universal”.

En esa misma línea, el ministro destacó que “tenemos muchos retos como para que distraigamos al país en un debate en el que no estamos de acuerdo y que el presidente no está buscando”.

Asimismo, Velasco comentó que no está de acuerdo con la posibilidad de ampliar el periodo del presidente Gustavo Petro, “utilizar el poder, para desde el poder, cambiar periodos que lo beneficien a uno no es democrático”.

Respuesta a Fernando Londoño

Por otra parte, Velasco respondió a Fernando Londoño, quien aseguró que el presidente Gustavo Petro se va a reelegir con ayuda de las Farc, el ELN, la Policía y con el dinero de las reformas sociales.

“No estamos buscando eso, el único gobierno que quiso quedarse y utilizar su propio poder y luego quedó demostrado que no lo usó de la mejor manera fue el gobierno del cual hizo parte, y fue buen ministro (…) este gobierno no va a hacer eso y mucho menos estamos pensando en aliados en la ilegalidad, este gobierno quiere tener acuerdos que dejen la ilegalidad y que ayuden a construir una Patria en donde quepamos todos”, dijo.

Asamblea Nacional Constituyente

Otro de los puntos a los que se refirió el ministro tiene que ver con la posibilidad que se ha planteado de una Asamblea Nacional Constituyente, sobre esto, el ministro respondió que “hacer una constituyente de un sector del país contra otro sector del país sería una torpeza. Las constituyentes que tienen vigencia hacia el futuro son las que se hacen buscando acuerdos políticos”.

“A mí no me gusta la idea de una constituyente por decreto, en donde todo el país no se sienta interpretado, me gustan las constituyentes cuando nacen de un acuerdo nacional”, añadió.

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Olmedo López

Por último, el funcionario respondió a los señalamientos que ha hecho el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, quien mencionó su nombre en medio de la investigación de los carrotanques de La Guajira y aseguró que “él era el que daba las instrucciones”.

“No solo me voy a defender, sino que Olmedo López va a tener que responder ante la justicia y mañana habrá una acción judicial contra las infamias de este señor. Yo voy a demostrar con toda contundencia que este señor está profiriendo mentiras y está buscando lavarse las manos, recibir principio de oportunidad y no responder por los miles de millones que se ha robado”, puntualizó.

Todos los detalles a continuación: