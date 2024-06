Estudio revela cuál es el carro que consume menos gasolina: son solo $5.500 al día

El precio de la gasolina sigue un impacto fuerte para los colombianos, pues cada vez es mucho más dinero el que tienen que gastar para mantener el tanque de la gasolina lleno. Esta preocupación ha llevado a los consumidores a ser más cuidadosos a la hora de comprar un carro nuevo o usado, considerando especialmente el consumo de combustible de los modelos disponibles para evitar gastos mayores una vez adquirido el vehículo.

En este contexto, un informe reciente del American Council for an Energy-Efficient Economy (ACEEE) destaca el papel de los vehículos híbridos de Toyota en la conducción ecológica y económica, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Estos vehículos se han convertido en la opción preferida para aquellos que buscan reducir tanto el consumo de combustible como las emisiones contaminantes.

Entre los modelos destacados, el híbrido enchufable de Toyota ha recibido reconocimiento por su eficiencia en el consumo de combustible. En particular, el Toyota Prius Prime SE se ha posicionado como el líder en la evaluación de ACEEE, obteniendo una puntuación máxima de 71 puntos gracias a su excepcional eficiencia. Los datos indican que este vehículo ofrece el menor costo anual en combustible, estimado en 529 dólares. Traducido a la realidad colombiana, esto equivale a poco más de 5.500 pesos colombianos al día en gasolina, una cifra significativamente menor comparada con los vehículos de motor tradicional.

Además del Prius Prime SE, la lista de vehículos ecológicos de ACEEE también incluye otros modelos de Toyota, como el eléctrico bZ4X y el híbrido enchufable RAV4 Prime, que ocuparon los puestos quinto y sexto respectivamente.

Peter Huether, responsable del listado de vehículos más ecológicos, ha enfatizado la importancia de que los fabricantes amplíen su oferta de vehículos eléctricos e híbridos asequibles, lo que refleja una creciente disponibilidad de opciones respetuosas con el medio ambiente y accesibles para los consumidores.

El informe de ACEEE también reconoce otros vehículos eléctricos destacados, como el Lexus RZ 300e, el Mini Cooper SE y el Nissan Leaf, que se encuentran entre los primeros puestos en la lista. Estos modelos representan opciones viables para los consumidores que buscan reducir su huella de carbono sin sacrificar rendimiento o comodidad.

En cuanto al ahorro en combustible, un estudio de la consultora Audatex revela que los vehículos híbridos pueden ofrecer ahorros significativos, dependiendo de los hábitos de conducción y los recorridos de cada propietario. Se estima que el ahorro puede alcanzar hasta un 50% en comparación con los vehículos de motor tradicional.

Por ejemplo, un conductor que gasta 300.000 pesos al mes en gasolina con un automóvil convencional podría reducir ese gasto a la mitad al cambiar a un vehículo híbrido. Este dato es crucial para los consumidores colombianos que buscan opciones más económicas y sostenibles en un mercado donde el precio de la gasolina sigue en aumento.

En resumen, la eficiencia en el consumo de combustible se ha convertido en un factor determinante para muchos compradores de vehículos en Colombia. Los informes de ACEEE y Audatex resaltan que los vehículos híbridos y eléctricos no solo son una opción ecológica, sino también una alternativa económica frente a los constantes incrementos en los precios de la gasolina. Toyota, con sus modelos líderes en eficiencia y sostenibilidad, se posiciona como una de las marcas preferidas por los consumidores conscientes del medio ambiente y de sus finanzas.