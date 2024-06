Productores y procesadores de leche explican sus puntos de vista sobre crisis del sector

El sector lechero del país por estos días sufre unas de sus mayores crisis, según lo expuesto tanto por la Asociación Colombiana de Procesadores de la Leche (Asoleche), como por la Asociación Nacional de Productores de la Leche (Analac); aunque ambos gremios coinciden en que hay una crisis, tienen puntos de vista diferentes sobre su origen.

Los productores aseguran que sumado a los bajos precios de la leche que se registran desde hace más de 14 meses, ahora se agregó que grandes empresas como Alpina y Alquería han decidido reducir el acopio de leche en las fincas colombianas, haciendo que desde luego los productores acumulen amplios inventarios de producción.

En sus declaraciones en La W, el presidente de Analac, Felipe Pinilla, dijo “nos está imponiendo un segundo esfuerzo que es mucho más fuerte e impactante para el productor y es decirnos, oiga, no le puedo recoger toda la leche que produce todos los días, voy a su finca, pero le recojo tanto porcentaje menos de leche y eso afecta muchísimo, no solo al productor, no solo a corto plazo, sino a la cadena en el mediano y en el largo plazo. Hacemos el llamado para que las empresas líderes como Alpina y Alquería ayuden a que esto no se suceda y ese impacto negativo no perdure”.

Seguido a esto, el líder gremial explicó que la no reactivación del sector a pesar de que ya se cumplió medio año de 2024, el no traslado a los consumidores finales de los bajos precios que se están pagando por la leche a los productores, junto con una caída evidente en el consumo del producto, agudizan la situación del sector, el cual necesita que se adopten medidas prontas por parte del Gobierno Nacional.

Así las cosas, Analac reiteró que aunque entiende que las empresas también tienen dificultades en ventas y financieramente por la situación que se afronta, no se puede recargar esos impactos negativos sobre los productores, porque a diferencia de la industria, los productores “no puede apagar sus vacas” y evitar que día tras día sigan generando leche.

Por su parte, Asoleche, los industriales y procesadores del sector, aseguran que hay que ampliar el lente frente a la crisis que se afronta. Indican que, aunque es correcto decir que hay caída en los precios, también se debe tener en cuenta otros dos puntos:

La sensible caída del consumo de la leche y sus derivados, lo cual viene ocurriendo desde hace unos 3 años.

Los ciclos de producción de la leche, los cuales, por las recientes lluvias, empieza a jalonar la producción al alza, situación que se mantendrá teniendo en cuenta que no se prevé que a un muy corto plazo deje de llover.

La presidenta de Asoleche, Ana María Gómez, dijo en La W que “venimos de unos años con unos aumentos de materia prima impresionante (…) es cierto que desde el 2023 ha bajado el precio, este precio de compra el productor, pero insisto porque esto es un precio regulado, de hecho somos el único producto agropecuario colombiano que tiene precio mínimo y también es importante que ustedes sepan que a lo largo de toda la historia la industria siempre ha pagado un precio mayor al productor, con las bonificaciones que nos explicaba Felipe. Hoy en día, esa bonificación es del 12% más sobre el precio mínimo regulado.

Agregando que “ya vamos para tres años de una caída en el consumo muy sensible, estamos hablando del 2022 en 9%, el 2023 en 6% y este año la cosa no está repuntando, está un poquito mejor, pero no está repuntando (…) hay un atrapamiento de inventarios en la industria que a pesar de que se han hecho esfuerzos”.

Sin embargo, frente a lo anterior, Asoleche dejó claro que la coyuntura está generada, desde su punto de vista, por la caída del consumo en los colombianos, lo que llevó al gremio a que enviara una misiva a la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, para pedir que se adopten medidas y acciones inmediatas que permitan encontrar soluciones, no solo a los industriales sino para todos los eslabones de la cadena.

Hasta el momento, aún no se ha generado un pronunciamiento sobre esta problemática por parte del Ministerio de Agricultura.

Escuche la entrevista completa a continuación: