Decisión es una apuesta de mi familia por Colombia: Falcao tras su llegada a Millonarios

El futbolista Radamel Falcao García pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre lo que será su llegada a Millonarios y la expectativa que hay en el mundo deportivo para verlo jugar con la camiseta del equipo ‘Embajador’.

En primer lugar, el ‘Tigre’ aseguró que llegar a Millonarios significa para él cumplir su sueño de vestir la camiseta de este equipo y de compartir con su país.

“Me han hecho sentir el cariño y el agradecimiento. Poder recibir el cariño era muy difícil porque eran 3 o 4 días que iba a la Selección y ya, pero compartir este ambiente es realmente emocionante”, dijo.

Asimismo, destacó que su familia fue determinante para tomar esta decisión, “Lorelei siempre me ha apoyado en todos los proyectos deportivos que he realizado y esta no fue la excepción, para ella era algo ilusionante estar en Colombia y que nuestros hijos pudieran recibir de manera más cercana lo que los colombianos nos han dado”.

En esa misma línea, comentó que sacar del colegio a sus hijos y empezar una vida de cero en Colombia también representa una serie de desafíos, “los niños empiezan a echar raíces en los lugares y poder desprenderlos de esos lugares es muy difícil, cambiarlos de colegio, yo viví esa experiencia y sé lo difícil que es, por eso ese fue un factor que siempre nos ponía a dudar”.

Sin embargo, pese a estos factores, tomó la decisión porque “mi idea es ir a aportar, voy a ser uno más, se los haré saber desde el principio y paso a ser un compañero. Es emocionante poder vivir eso dentro de Colombia, compartir con jóvenes y jugadores consagrados”.

En cuanto al rendimiento en el que se encuentra, Falcao fue claro al decir que “yo me siento muy bien y necesito jugar. Todos los jugadores entre más juegan mejor rendimiento dan, estoy deseando que empiecen los partidos. Sé que al principio todo es acostumbrarse al jugo, a los compañeros, pero con el paso del tiempo todo va a ir mejorando”.

Por último, fue enfático al decir que la decisión de llegar a Millonarios “es una puesta de mi familia por Colombia, en una época en donde muchos se están yendo, apostar por ir y dar como ese grano de credibilidad de que Colombia tiene muchas más cosas buenas, la gente es buena y poder vivir para mi familia es importante”.

Escuche la entrevista completa a continuación: