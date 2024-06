Biden tuvo una mala noche, pero no quiere decir que perdió la elección: María Cardona

María Cardona, estratega demócrata, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el debate entre Donald Trump y Joe Biden, de cara a las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos.

De acuerdo con Cardona, “yo no creo que él esté considerando retirarse, el mecanismo de la nominación ha terminado, los votantes han escogido el nominado del partido, lo único que falta es la ceremonia que se llevará a cabo durante la nominación y eso va a ocurrir en la convención. El partido demócrata tendrá que ponerse los pantalones y aunque el presidente tuvo una noche pésima la gran diferencia con Trump no cambia”.

Asimismo, dejó claro que, aunque Biden tuvo una noche mala, Donald Trump no ganó el debate. “Todo lo que salió de la boca de Trump fue una gran mentira, mentiras peligrosas, mentiras sobre los derechos reproductivos de la mujer. Biden no fue capaz en muchas de esas oportunidades de esas mentiras de clarificar cuáles eran las mentiras, tuvo buenos momentos, pero no fue suficiente”.

“Biden tuvo una noche mala, pero eso no quiere decir que perdió la elección. Tenemos tiempo de recuperar, ahora es cuando hay que ponernos las pilas y asegurarnos que los votantes entiendan la realidad del contraste y lo que está en juego en noviembre”, añadió.

Por otra parte, la estratega mencionó que “lo que vimos anoche fue un señor que sí es mayor y tuvo una noche mala, yo hubiera preferido que la campaña nos hubiera preparado para nosotros preparar al público, pero él tuvo una mala noche, las personas tienen malas noches”.

En esa misma línea, destacó que “Biden seguirá luchando porque la democracia no quede en manos de un desquiciado, criminal, acusado de acoso sexual, alguien que quiere quitarnos los derechos y las libertades, alguien que quiere ser un dictador y acabar nuestra democracia”.

Por último, resaltó que el presidente Joe Biden no se va a retirar de la candidatura. “Biden no se va a retirar, él va a ser nuestro nominado. El presidente Biden ha tenido una presidencia increíblemente exitosa, él tuvo una mala noche”.

Escuche la entrevista completa a continuación: