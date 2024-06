¿Se escribe ‘bararse’ o ‘vararse’? Le explicamos qué dice la Real Academia Española

El español es uno de los idiomas más relevantes del mundo, que cuenta con alrededor de 599.405.122 personas hablantes, sea como “lengua nativa, segunda o extranjera”; además, ocupa la cuarta posición de la más hablada por debajo del chino mandarín, inglés e hindi, explica el Instituto Cervantes.

Ahora bien, desde su creación como lenguaje en el siglo VI d. C., ha tenido diversas modificaciones y adaptaciones hasta situarse justo como lo conocemos actualmente, integrando más de 93.000 palabras y 19.000 americanismos que son posibles de consultar en el diccionario de la Real Academia Española (RAE); por su parte, debido a todos los años de existencia, este idioma alberga cientos de secretos, así como términos extraños que despiertan curiosidad en los habitantes; por ejemplo, las palabras más raras admitidas por la RAE como ‘ño’, ‘haiga’, entre otros.

Además de ello, a raíz de la complejidad del idioma, es usual que se cometan errores no solo gramaticales en cuanto a la forma, sino también ortográficos como: olvidar tildar las palabras, confundir algunos verbos ‘a ver’ y ‘haber’, omitir signos de puntación, usar incorrectamente las mayúsculas y escribir erróneamente términos como ‘bararse’ o ‘vararse’, esta última bastante común.

¿Se escribe ‘bararse’ o ‘vararse’? Le explicamos

Por medio de su diccionario, la Real Academia Española aclara que el término correcto es ‘vararse’, cuyo significado dependerá de la situación en la que se emplee; por ejemplo, se podría definir como “quedarse detenido un vehículo por avería o atasco en la carretera”, “quedarse alguien detenido en un lugar, por circunstancias extremas”, “interrumpirse el desarrollo normal de un asunto, trámite o proceso”, “detener un vehículo en un lugar” o “no saber qué hacer o cómo continuar lo que se está realizando”.

Por su parte, proviene del verbo ‘varar’ que se puede conjugar en diferentes tiempos verbales como “he varado”, “habían varado”, “varamos”, “vararían”, entre otros. Ahora bien, los sinónimos que son posibles de utilizar para reemplazar este término son: “encallar”, “embarrancar”, “atascarse” y “abarrancar”.

Teniendo lo anterior en cuenta, gramaticalmente se realiza la aclaración de que el verbo ‘barar’ o en este caso en particular ‘bararse’, no existe y no es aceptado por la Real Academia Española; por lo que, su uso en cualquier texto formal o informal como en redes sociales, es incorrecto y se estaría cometiendo una falta ortográfica.

Otros errores comunes

Además del mencionado, en el español se cometen otra clase de errores ortográficos y gramaticales que deben ser tenidos en cuenta por los hispanohablantes para su corrección. Por lo tanto, de acuerdo con el Politécnico Grancolombiano, estos son:

Conjugar equívocamente ‘a ver’ y ‘haber’: pues el primero hace referencia al verbo ‘ver’, mientras que el segundo al verbo ‘haber’, donde se menciona algo que existe.

Ejemplo 1: “A ver, ¿cuál es el problema?”

Ejemplo 2: “No debería haber ningún problema”

Confundir ‘ay’, ‘ahí' y ‘hay’: de acuerdo con la institución educativa, “este es uno de los errores de ortografía más comunes que hay y nace de una confusión”, pues debido a que suenan parecido, las personan tienden a equivocarse constantemente al momento de escribirlos.

Ejemplo 1: “¡Ay, qué dolor tan grande!”

Se utiliza sobre todo como modo de expresar; por ejemplo, sorpresa, asombro, entre otros.

Ejemplo 2: “Está ahí, al lado de los zapatos”

Este verbo se emplea para señalar un lugar, ubicación o locación.

Ejemplo 3: “Ya no hay nada que hacer”

El término ‘hay’ viene del verbo ‘haber’, es decir, “que existe algo o, en este caso, que no existe”, sugiere el Politécnico Grancolombiano.