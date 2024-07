“Son innecesarios, hacen mucho daño a Nariño”: gobernador por bloqueos en vía Panamericana

Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño, y Óscar Tapia, líder de los camioneros, pasaron por los micrófonos de La W para hablar sobre los bloqueos en la vía Panamericana.

De acuerdo con el gobernador, “los camioneros anuncian que hay 47 bloqueos en la vía Panamericana y eso ha afectado al departamento de Nariño, pero no podemos hacer una protesta en Nariño haciendo otro bloqueo que afecta más al departamento. También hablan de 24 bloqueos en la vía que va de Pasto a Tumaco, pero eso no es cierto, no ha habido bloqueos 24 en bloqueos, es más no ha habido ni un bloqueo porque hemos implementado una política de diálogo social permanente con las comunidades”.

En cuanto a la respuesta del Gobierno Nacional, Escobar aseguró que “este bloqueo es innecesario por eso hago un llamado a tener el gesto de desbloquear al departamento porque desde hace seis meses no ha habido crisis de combustibles y creo que los transportadores le están haciendo muchísimo daño al departamento. La Comisión estará mañana en el departamento y espero que haya un diálogo que permita que no haya más bloqueos”.

Por su parte, Óscar Tapia indicó que “nosotros hemos agotado todos los caminos del dialogo con el Gobierno Nacional (…) el Gobierno nos dijo que frente a los bloqueos en el Cauca no podían hacer nada, que toda Colombia tiene una deuda histórica con las comunidades del Cauca y que hay que pagarla, que el único camino es el diálogo. Nos vimos en la obligación de llegar a esta vía porque entendimos que es la única manera de que el Gobierno nos escuche”.

En esa misma línea, Tapia destacó que en el Cauca bloquean por cualquier situación, “nosotros le hemos pedido a los Ministerios que se cree un comité interinstitucional con poder de decisión para que ellos puedan desbloquear de la manera más inmediata esos temas. No es posible que se queden en un bloqueo 2 o 3 días porque les falta un profesor”.

