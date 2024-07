De nuevo atacan esquema de seguridad de la vicepresidenta Francia Márquez en el Cauca

A través de un comunicado, la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, denunció que el vehículo principal de la caravana vicepresidencial en el que se moviliza normalmente, “fue impactado por un proyectil, al parecer, de fusil (justo antes del ingreso al corregimiento de Timba, Cauca), el cual penetró al interior del vehículo sin causar ninguna lesión a los ocupantes”.

Según lo informado, los hechos ocurrieron momentos después de salir del municipio de Suárez, Cauca, donde Márquez se encontraba junto a la ministra de Educación saliente, Aurora Vergara, visitando la que será la nueva sede de la Universidad del Valle para el Norte del Cauca.

En ese momento, Márquez ya estaba en la ciudad de Cali, atendiendo otro compromiso de la agenda.

“Esta vez no tenemos ningún hecho que lamentar, pero no puedo dejar de expresar mi enorme preocupación por el Cauca y por la tensión permanente que está viviendo mi gente todos los días en toda la región. Vinimos a traer la universidad pública a Suárez y no vamos a ceder en este esfuerzo por el futuro de nuestro pueblo”, dijo Márquez.

Por último, la vicepresidenta le pidió una vez más a los grupos alzados en armas “silenciar los fusiles y permitirle al Cauca vivir en paz y que permitan que la universidad en territorio avance”.