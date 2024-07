El reencuentro del excapitán Alberto Ospina con médico que lo operó hace 35 años en EE.UU.

Alberto Ospina, quien hace 35 años fue operado a corazón abierto en Estados Unidos en un hospital de Georgia, contactó a La W con el fin de buscar ayuda para comunicarse con el médico James Kauten, cirujano que lo operó y le permitió vivir unos años más.

Ospina, quien se acerca a cumplir 100 años, ha podido disfrutar de una vida sana junto a sus 10 nietos, 18 bisnietos y una tataranieta. Para su cumpleaños quería comunicarse con el doctor Kauten para agradecerle por su labor.

En entrevista con La W, con Julio Sánchez Cristo, mencionó que “me operaron en 1989 en Atlanta, me operó un doctor de apellido Kauten, fue como un lunes 13 de marzo. Yo andaba en una conferencia y en una exhibición de equipos científicos”.

En estos micrófonos, Ospina le agradeció al doctor por la cirugía que le realizó en esa época, “gracias a usted y al gran equipo que usted tiene en el Hospital Piedmont estoy vivo todavía y con muchos deseos de seguir operando en el mundo”.

“Para mí es una gran alegría poder saludar al doctor, me da alegría saber de usted después de haber pasado por sus manos y encontrarme en este momento bien de salud. Tuvo usted un gran éxito con los siete baipases que me hizo en el corazón”, añadió.

Por su parte, el médico cirujano comentó “me acuerdo de él, estoy muy feliz de ayudarlo, este es sin duda una historia de éxito y me siento feliz de ser parte de eso”.

En cuanto al procedimiento transcatéter, el doctor explicó que “he hecho alrededor de 2.000 procedimientos transcatéter, me enfoco en reemplazar la válvula aórtica. Es el mejor avance médico que he visto porque me ha permitido tratar pacientes con estos problemas”.

Actualmente el doctor tiene 71 años y sigue atendiendo consultas una vez al año.

