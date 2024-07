Empresa del hijo del alcalde de Magangué está en consorcio que no habría ejecutado dique

El pasado 11 de julio, Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), alertó en La W sobre el riesgo de colapso del jarillón en el barrio Girardot a orillas del río Magdalena, en el municipio de Magangué, departamento de Bolívar.

Ahora, La W conoció en primicia que Pedro Manuel Alí Arana, hijo del alcalde Pedro Alí Alí, es representante legal de Construcciones y Suministros PMA S.A.S, una de las compañías que integran el consorcio Dique Entre Barbosa y Palmarito 2021 que tenía como fin construir y consolidar el dique que contendría las aguas del río Magdalena en esa zona vecina al municipio.

Dicho consorcio firmó el contrato en el año 2021 por cerca de $9.000 millones de pesos para esa construcción. No obstante, lo que llama la atención es que, en los papeles, aparece como si el contrato hubiera sido ejecutado, lo cual no fue así.

Cabe recordar que el director de la UNGRD había alertado en La W que “el derrumbe de esas casas es inevitable” y que “no se tiene que hacer ningún estudio” para anticipar que esto va a suceder: “No es la tragedia de la inundación de 7.000 viviendas, prácticamente todo Magangué está bajo la mancha de inundación”.

Aridionalmente, Carrillo denunció que el alcalde de Magangué, Pedro Alí Alí, “graba unos videos en Instagram y dice que la Unidad no está haciendo nada, pero no declara la calamidad pública”.

“Yo visité Magangué, fui con el gobernador y el alcalde, ellos no sé por qué insistían que solo hiciéramos el recorrido por el río”, señaló, añadiendo que “no es la Unidad la que tiene la facultad de llegar a un lugar a solucionar un problema cuando no se ha agotado la capacidad del gobierno municipal”, sostuvo.

A su turno, Carlos Darío Rodríguez, concejal de Magangué, expresó su preocupación por la posibilidad del rompimiento del jarillón y las afectaciones que tendría el barrio Girardot.

“El río Magdalena que hoy pasa enfrente de nosotros está por llevarse el jarillón del barrio Girardot, son más de 7.000 familias que se verían afectadas. Es un Jarillón que hoy nos protege, pero lastimosamente estamos en zozobra por un ventarrón que arrasó, donde el río se lleve el jarillón nosotros estamos en riesgo inminente”, afirmó Rodríguez.

En respuesta, el alcalde Pedro Alí respondió: “el doctor Carrillo habla como si esto fuera algo nuevo (…) él tiene razón, la potestad de desalojar corresponde al alcalde, pero nosotros tenemos son oficios de todos los requerimientos, nosotros anunciamos la calamidad ayer porque la UNGRD hace 4 días ofició un estudio donde dicen que Magangué, en 4 minutos, va a ser inundado, nos vimos en la necesidad de tener que actuar de manera independiente”.