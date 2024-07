Me han criticado por haber utilizado groserías como cualquier otra persona: Daniel Rojas

Daniel Rojas, ministro de Educación designado, habló en exclusiva para El Reporte Coronell sobre su nombramiento y las críticas que han surgido por cuenta de los trinos que escribió en el pasado, en el que se refiere de forma grosera hacia varias personalidades de la política como Claudia López, Enrique Peñalosa y el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En primer lugar, señaló que “claramente se han privilegiados para la crítica algunos mensajes que en algún momento de mi vida puse en el contexto de la indignación como ciudadano dado que no tenía ninguna dignidad ni dentro del Gobierno ni dentro de ningún cargo de representación, estamos hablando de las épocas del estallido social, de las épocas cuando era un ciudadano con una vinculación al activismo social y político”.

Añadiendo que seguirá siendo leal a sus principios, “pero utilizando el lenguaje que se debe cuando se tienen este tipo de dignidades”.

Asimismo, comentó que respeta las críticas que han surgido desde los medios de comunicación por su nombramiento, pero no entiende el argumento de algunos sobre las llamadas “bodegas”.

“No tengo muy claro a qué referencia hace el editorial cuando nombran bodegas, digamos que podría intuir que es el feeling que el Gobierno tiene con la expresión popular del país y es tan difícil comprenderla y tener una aceptación de las demandas populares del país en cierta parte que no tienen otra forma que definirlas que como bodegas. Claramente nosotros tenemos unas coincidencias con lo que expresan los sectores populares porque los representamos”, dijo.

En esa misma línea, destacó que “tenemos una colombianidad, una cultura, una forma de ver y entender la realidad que no se ha entendido en los círculos de poder y por eso la dificultad de comprendernos y el epíteto de bodegas”.

En cuanto a los trinos que ha escrito en sus redes sociales, Rojas dejó claro que son escritos por él mismo y no por “bodegas”.

“Yo no coordino con nadie más mis publicaciones sino conmigo mismo. Entonces mi bodega soy yo mismo porque aun cuando tengo un equipo de comunicaciones, las publicaciones de mi cuenta personal solo las coordino conmigo mismo y a veces colmado de emociones hago publicaciones que como cualquier ser humano expresan el sentimiento que estoy teniendo”, mencionó.

Preocupación en el sector educativo

Sobre este punto, el ministro designado destacó que “he recibido el más grande de los apoyos y agradezco la fiabilidad que dentro del movimiento estudiantil, profesorado y el gremio me han proferido. A quienes acuden al ataque a la persona y no al argumento, como Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria, no podría contestarles nada porque han acudido a criticarme porque en algún momento he utilizado groserías, como cualquier otra persona que usa groserías, se han enfocado en criticarme como persona”.

¿Se sentará con sus críticos?

“Por supuesto, es de mi mayor interés porque les reconozco como personas valiosas dentro del sector educativo porque tienen mucho que aportarle al país en el marco de la diferencia. La educación puede ser ese gran punto nodal de acuerdo nacional y para eso resultan ser personas tremendamente valiosas”, aseguró.

¿Impulsará las movilizaciones en universidades a favor del Gobierno?

“Nos gustan las ciudadanías activas, que se expresen, pero no a favor del gobierno. Me gustaría un movimiento estudiantil que participe en la toma de decisiones, pero constructivamente. Mi principal reto sería abrir sedes universitarias”, especificó.

Puntualizando que “yo no estoy diciendo que desde aquí vamos a promover una Asamblea Nacional Constituyente o un cambio a la Constitución, lo que queremos es profundizar la democracia y que el soberado tenga incidencia en la elaboración de políticas públicas”.

Escuche la entrevista completa a continuación: