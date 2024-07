Al Oído: Procuraduría reafirma hallazgos en millonaria licitación de MinTIC, ¿se suspende?

Desde hace un mes, Al Oído encendió las alarmas sobre presuntas irregularidades relacionadas con una millonaria licitación del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia (MinTIC). El pasado 17 de junio, Catalina Suárez se reunió con el ministro Mauricio Lizcano y todo su equipo, con el fin de compartir las alertas e inquietudes de la investigación.

Sin embargo, continúan las alarmas dentro del programa ‘Escuelas Potencia Digital’ del MinTIC por $407.000 millones de pesos.

Tal y como lo anunciamos hace dos días, el pasado 18 de julio se subió a la plataforma SECOP la nueva carta de la Procuraduría en la que reitera lo dicho anteriormente, cuando se encendieron las alarmas por la licitación.

Dentro de lo que dicen, hay que subrayar que la reiteración se refiere a “advertencias sobre riesgo en la etapa de selección” y nuevamente insta a la entidad a que analice en detalle los escenarios en los cuales tendría la posibilidad de revocar el acto administrativo de apertura de la licitación.

Lo anterior, con el fin de anticiparse a los riesgos evidenciados en el PDFP1 No. 0519 del 28 de junio de 2024 y aquellos expuestos en este documento.

Frente a esto, el ministro Lizcano se pronunció en su cuenta de X (antes Twitter) en la que expresó:

“Recibimos hoy la respuesta de la Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) sobre el informe técnico enviado por el @Ministerio_TIC acerca de la licitación de Escuelas Potencia. Agradecemos esta comunicación; en compañía de nuestros equipos técnicos y jurídicos, la analizaremos con rigurosidad para tomar la mejor y más responsable decisión, teniendo en cuenta la transparencia, el cuidado de los recursos públicos y la calidad de vida de los colombianos de menos recursos”.

La Secretaría de Transparencia de la Presidencia debería actuar y tener todo el conocimiento para blindar el proceso y sugerir la suspensión total, en aras de proteger los recursos, el programa y al Ministerio.

Si saben que en 10 días no pueden subsanar los hallazgos de la Procuraduría, ¿qué esperan para dar una respuesta seria y reconocer que, aunque sigan diciendo que todo está perfecto y que los cambios fueron de forma y no de fondo –que ya fue probado que no es así–, reconocer que los pliegos quedaron mal por quienes los montaron –es decir, por la infraestructura del Viceministerio de Conectividad–.

Cabe resaltar que, desde Al Oído, encendimos las alarmas desde la primera semana de junio acerca de las inconsistencias que presentaba esta millonaria licitación. Acá se les recuerda que lo que no arranca bien, no termina bien.

Desde el inicio, con su publicación, esta licitación se ha destacado por acciones que pudiéramos denominar presuntos actos irregulares. Aquí mencionaremos algunos:

Cambios a último momento en las reglas de juego, importantísimas para los proponentes (para quienes quieran participar y postularse), algo exagerado por no decir imposible de dar cumplimiento. Tiempos sumamente cortos para integrar, presentar, revisar, evaluar y calificar requisitos con la responsabilidad de aprobar o habilitar cumplimiento para participar. Privilegiar la oferta económica en un 65% del puntaje en el criterio de selección en vez de orientarlo a la experiencia, capacidad y fortaleza de las empresas participantes.

El lunes 22 de julio, el ministro Lizcano dará la respuesta final. No se olviden que la próxima semana termina la segunda prórroga que dio este Ministerio y, en ese sentido, no nos pueden tener de aplazamiento en aplazamiento.

Es muy probable que la próxima semana la noticia sea la suspensión de este proceso por la terquedad de seguir insistiendo en que todo está perfecto.