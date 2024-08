Diálogo con ‘Fico’ Gutiérrez ha sido muy difícil: directora de Asocapitales

Sigue la polémica por la dirección ejecutiva de la Asociación de Ciudades Capitales, Asocapitales, pues algunos alcaldes que hacen parte de este gremio no comparten del todo que Luz María Zapata continúe en ese cargo hasta 2026.

Uno de estos alcaldes sería el mandatario de Medellín, Federico Gutiérrez, y para hablar de esa relación conversó en La W, con Julio Sánchez Cristo, la misma directora de Asocapitales, Luz María Zapata.

“El diálogo con algunos alcaldes es complicado, pero particularmente con Federico Gutiérrez, ha sido muy difícil”, dijo Zapata en su primera intervención.

Así mismo, añadió: “si me dejan dar mi punto de vista, escuché la entrevista del martes con ‘Fico’ y lo primer que quiero hacer es declararme absolutamente sorprendida por su cobarde actuar”.

“Fue él desde la primera asamblea ordinaria de marzo el que procedió conmigo de forma descortés, grosera y machista ”, dijo.

Ya que, en ese momento, según contó, “me sacaron de la reunión sin que pudiera haber hecho la presentación de lo hecho en Asocapitales y a hoy no me han dado la oportunidad”, comentó.

“Le diría al alcalde (Fico) que diga la verdad, dijo que a mí me habían dejado atornillada, que habían hecho cambios estatutarios para dejarme y fue él en su primera administración el que aprobó los cambios estatutarios para dejar los periodos de cuatro años”, subrayó.

Explicando que “en todos los gremios existen periodos fijos, pero si el problema soy yo, pues nos sentamos a hablar; conmigo se puede hablar constructivamente siempre ”

“También me acusó de malos manejos, y ese día aprobaron el informe del revisor fiscal que hablaba del pulcro manejo de la institución”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación: