Denuncian que mayor del Ejército pide dinero para ayudar a trasladar a soldados

W Radio conoció el testimonio de un soldado profesional perteneciente a la Sexta División del Ejército Nacional que asegura fue “robado” por un mayor de la institución, quien, en 2023, le pidió dinero para poder ayudarlo y a ser trasladado a una unidad de Fuerzas Especiales. “El mayor Iván Ernesto Gallo me contactó y me dijo que si me gustaría estar en una unidad diferencial, pero que entendiera que tocaba darle lo de la ‘gaseosita’ al que estaba ayudando en Fuerzas Especiales”.

El soldado relató a W Radio que, después del contacto, le envió “el número de cuenta y dijo que eran 2 millones de pesos, y le dije que si podía hacerla en dos transferencias para tener pruebas, por si se borraban los registros, un millón ese día y un millón al otro día, más o menos en agosto de 2023 por Bancolombia (…) después me dijo que en noviembre se sabía todo, pero no llegó nada, esperé hasta diciembre, llegó enero, me comunico con él porque no llegó ninguna notificación, me dijo que iba a verificar y me llamó al ratico, y me dijo que si me gustaría irme para el Gaula Caquetá y le volví a enviar los datos, eso fue para enero de este año”.

“En marzo le volví a escribir y me decía que todo estaba en proceso, que le creyera, y me decía que si la marrana era mona era porque era así, que tuviera paciencia. Cuando salimos a vacaciones en abril, en mayo estábamos en reentrenamiento y me lo encuentro, me decía que conocía a mi comandante que le iba a mandar un mensaje , pero nunca habló por mí y le dije que me ayudara, pero me salió con que tenía una sorpresa, que me relajara, que esperara hasta mitad de año, llegó esa fecha y no llegó nada, ahí me di cuenta que me robó”.

Por último, el soldado relata que no ha sido el único uniformado que ha sido víctima de este oficial, ya que hay varios casos de compañeros suyos que no han querido denunciar por temor a lo que pueda pasar. “Es normal, el señor dice que tiene poder, que es amigo de todos, pero la realidad es que son muchos los que ya se resignaron”.

De hecho, en audios que están en poder de W Radio, se oye cómo la esposa del soldado llama desesperada al mayor del Ejército para obtener una respuesta. Sin embargo, aunque inicialmente la llamada entra, tras varios segundos, al oír la voz de la mujer, el oficial decide colgar.

Tras varias llamadas, el oficial por fin contesta a la esposa del soldado y responde: “sí se va a llevar a cabo todo, pero para donde ese comando va hubo un cambio, pero efectivamente va a ser así, yo le di la palabra, dile que tenga paciencia (…) yo sé que eso era en noviembre, pero él va salir para algo grande, algo de impacto (…) lo cierto es que tenemos que apuntarle a lo que finalmente se planeó y eso es lo que tenemos que hacer, me extraña, el honor va primero, yo le di mi palabra”.

