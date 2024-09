Supersalud abrió investigación a Audifarma por irregularidades en entrega de medicamentos

La Superintendencia Nacional de Salud inició un proceso sancionatorio contra el gestor farmacéutico Audifarma tras encontrar presuntas irregularidades en la entrega oportuna de medicamentos.

Los casos registrados ocurrieron en Caldas y Risaralda, afectando principalmente a pacientes afiliados a las EPS Salud Total y Nueva EPS.

El informe de auditoría concluyó que la falta de comunicación entre Audifarma y las EPS ha contribuido a generar confusión entre los usuarios, quienes, al no recibir sus medicamentos a tiempo, se vieron obligados a desplazarse a otros puntos en busca de los fármacos, exacerbando el problema.

La auditoría realizada en las sedes de Audifarma en Manizales, Pereira, Marquetalia, Viterbo y Manzanares reveló que entre enero y mayo de este año se registraron retrasos de hasta 106 días en la entrega de 5.046 medicamentos. Estos lapsos exceden ampliamente los tiempos establecidos para la dispensación de fármacos, lo que ha generado un riesgo significativo para la salud de los pacientes.

Los hallazgos indican que, en varias ocasiones, los usuarios acudían a Audifarma para reclamar sus medicamentos, pero no se los entregaban debido a inconsistencias en el sistema de inventario. En algunos casos, el sistema indicaba que no había existencias cuando, en realidad, los medicamentos estaban disponibles en la bodega. En otras ocasiones, el sistema mostraba disponibilidad, pero los productos no se encontraban físicamente.

Estas fallas administrativas reflejan la falta de un proceso estandarizado de control de inventarios en Audifarma, lo que ha creado barreras en la atención de los usuarios y ha afectado directamente su derecho a la salud.

El superintendente nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, afirmó que estos problemas evidencian “una deficiente gestión administrativa que pone en riesgo la vida de las personas”. Por ello, la Supersalud trasladó el proceso a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Industria y Comercio, y la Fiscalía General de la Nación para que se tomen las acciones correspondientes.